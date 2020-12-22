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台灣三洋感恩送好禮 買洗脫烘洗衣機送無線吸塵器

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
台灣三洋媽媽樂滾筒洗衣機，搭載4段水溫加熱預洗行程，搭配冷凝式乾衣系統，洗脫烘一機搞定。圖／台灣三洋提供
台灣三洋媽媽樂滾筒洗衣機，搭載4段水溫加熱預洗行程，搭配冷凝式乾衣系統，洗脫烘一機搞定。圖／台灣三洋提供

揮別多事的2020年，許多人已經開始除舊佈新迎接嶄新的2021年，台灣三洋特別舉辦「牛年鴻運 感恩送好禮」活動，即日起至2021年2月24日止，凡購買50型以上液晶顯示器、15公斤以上單槽洗衣機、SW系列變頻洗衣機（ASW-120DVB除外）或380公升以上電冰箱，即可享「真空保溫瓶2入組」、「碳鋼單把炒鍋」好禮2選1；購買39～49型液晶顯示器、10～13公斤單槽洗衣機、250～379公升電冰箱，即送陶瓷蔬果刀2入組；購買AWD-1270MD滾筒洗衣機送無線直立式吸塵器SC-260WL乙台，數量有限，趕快把握機會為家中打造新氣象。

疫情讓民眾防疫觀念大幅提升，除了戴口罩、勤洗手，每天外出的衣物也得徹底清潔殺菌才安心。專家指出，病毒在攝氏56°C的空間裡超過30分鐘就會死亡，特別推薦台灣三洋媽媽樂滾筒洗衣機，搭載4段水溫加熱預洗行程：60°C「高溫除菌」可以達到更深層的防護，輕鬆溶解洗劑滲入衣物纖維裡，全面徹底打擊藏在衣物纖維深處的病菌，透過高溫清洗讓除菌、除蟎一次到位。再加上搭載冷凝式乾衣系統，溫度較溫和，更省電且不傷害衣料，在烘乾過程中還可以均勻有效消除衣物上的常見細菌，洗脫烘一機搞定，還有高溫槽洗淨功能，為家人健康更增添防護。

因為疫情，大家待在家的時間也變長了，看準在家料理帶動的食材保鮮新趨勢，台灣三洋也推薦同樣受到消費者喜愛的變頻電冰箱系列，多款機種榮獲國家高效節能一級標準，新推出312公升四門雙冷凍變頻電冰箱，以日式收納方式設計，上冷藏下冷凍、4門對開更方便，窄身外觀讓坪數不大的居家空間也能高效運用。采晶鏡面變頻電冰箱「微凍、冰溫、保鮮」變溫室3段變溫科技，精準掌控溫度，保持食材最好的鮮度與彈性空間的調配，用最專業的控溫科技鮮活你的每樣食材。312公升到580公升機種齊全，更有加大冷凍室、加大蔬果室、獨立式活動製冰盒等不同配置，提升個人化空間選擇彈性，滿足每個家庭的保鮮需求。

台灣三洋新推出312公升四門雙冷凍變頻電冰箱，以日式收納方式設計，上冷藏下冷凍、4門對開更方便，窄身外觀讓坪數不大的居家空間也能高效運用。圖／台灣三洋提供
台灣三洋新推出312公升四門雙冷凍變頻電冰箱，以日式收納方式設計，上冷藏下冷凍、4門對開更方便，窄身外觀讓坪數不大的居家空間也能高效運用。圖／台灣三洋提供
即日起至2021年2月24日止，購買台灣三洋AWD-1270MD滾筒洗衣機送無線直立式吸塵器SC-260WL乙台圖／台灣三洋提供
即日起至2021年2月24日止，購買台灣三洋AWD-1270MD滾筒洗衣機送無線直立式吸塵器SC-260WL乙台圖／台灣三洋提供

冰箱 高溫

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