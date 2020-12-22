金獅子浮雕太霸氣！香奈兒超炫耀絲絨唇膏推8色限量版

一提到香奈兒（CHANEL）的經典標誌符號，除了雙C Logo外，「獅子」也是最多人喜愛的形象。香奈兒女士出生於1883年8月19日，也就是第五個黃道星座的獅子座，因此獅子成為她最喜愛的符號之一，不少作品中，獅子幻化成各種象徵，代表自信、霸氣、無畏與守護，甚至是親切感。2021年將至，獅子也躍上「香奈兒超炫耀的絲絨唇膏」，成為金色浮雕的唇膏上蓋。

全球2020年經歷辛苦的一年，2021年，我們更要用自信去面對，因此香奈兒讓獅子圖騰結合超炫耀的絲絨唇膏，每回拿出來補充，都為女性更增添自信。

限量版的超炫耀獅子絲絨唇膏，共推出8款絲絨質感色選，每款色的命名，都與獅子的特質息息相關，如廣告色#257氣勢，就是陽光紅的唇色，一擦上盡顯女人的氣勢感；主打色#58美麗人生，以暖棕紅開啟2021年，#277熾熱的磚紅色，讓生活中充滿熱情感。