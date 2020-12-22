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英雄紅！RADO 101概念店改裝亮相「鋼鐵紅」新色來助陣

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
全新改裝的雷達表台北101專賣店，開放式空間，也呼應品牌年度精神：「Feel It！盡情感受」。圖 / RADO提供。
全新改裝的雷達表台北101專賣店，開放式空間，也呼應品牌年度精神：「Feel It！盡情感受」。圖 / RADO提供。

瑞士雷達表（RADO）原本已於台北101設有專櫃，今日重新改裝後帶來新氣象。白色簡約結構與開放式空間呼應品牌年度精神「Feel It！盡情感受」，並營造出明快清新風格、綠色與帶有岩石紋路的展示櫃並為質感大幅提升，展現動感；品牌因而推出一只具美式超級英雄風格的「鋼鐵紅」Captain Cook腕表領先全球首發，紅金配色，大膽挑戰男士手腕上的色彩時尚指數。

為慶祝全新改裝開幕與新年，全球獨家首賣的Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕表限定色「鋼鐵紅」，經拋光的酒紅色陶瓷表圈與香檳金色的青銅表殼，展現撞色質感對比。表面再採用酒紅色的太陽放射狀漸層表麵，並搭配復刻原版的Super LumiNova夜光塗層時標，加上鮮明線條的箭形指針，將能清楚辨讀時間。

雷達表並舉辦「我的庫克，我做主」社群抽獎活動，凡從即日起至2021年1月4日，親臨雷達表臺北101專賣店，於指定情境裝置前拍照，再於臉書或instagram拍照、打卡、上傳至粉絲專頁，就有機會獨得一只Captain Cook庫克船長青銅自動腕錶限定色「鋼鐵紅」腕表。

42毫米的青銅表殼的「鋼鐵紅」腕表，使用了11½ Rado Calibre 763自動上鍊機芯，並具備80小時動力儲存，與堅強可靠的300米防水性能；鈦金屬打造的旋入式後底蓋再經髮絲紋處理，並刻有海馬徽印，訂價約80,400元；同系列另有藍色、咖啡、綠色三種金屬表面，同樣搭配尼龍Nato表帶，已可於雷達表台北101專賣店上欣賞。

雷達表並舉辦「我的庫克，我做主」社群抽獎活動，凡從即日起至2021年1月4日，親臨雷達表臺北101專賣店，打卡拍照並上傳至粉絲專頁，有機會獨得一只Captain Cook庫克船長青銅自動腕錶限定色「鋼鐵紅」腕表。圖 / RADO提供。
雷達表並舉辦「我的庫克，我做主」社群抽獎活動，凡從即日起至2021年1月4日，親臨雷達表臺北101專賣店，打卡拍照並上傳至粉絲專頁，有機會獨得一只Captain Cook庫克船長青銅自動腕錶限定色「鋼鐵紅」腕表。圖 / RADO提供。
酒紅色的搶眼配色搭配尼龍表帶，大膽挑戰男士手腕上的色彩前衛指數。圖 / RADO提供。
酒紅色的搶眼配色搭配尼龍表帶，大膽挑戰男士手腕上的色彩前衛指數。圖 / RADO提供。
RADO Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕表限定色「鋼鐵紅」，紅金配色，帶有美式超級英雄的動感聯想。圖 / RADO提供。
RADO Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕表限定色「鋼鐵紅」，紅金配色，帶有美式超級英雄的動感聯想。圖 / RADO提供。
綠色格柵窗飾與岩石紋路的展示櫃，為雷達表101專賣空間帶來全新活力，年輕而動感。圖 / RADO提供。
綠色格柵窗飾與岩石紋路的展示櫃，為雷達表101專賣空間帶來全新活力，年輕而動感。圖 / RADO提供。

腕表 台北101 品牌

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