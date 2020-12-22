遠百三倍券晚鳥優惠 信義A13迎新年美食「加1元多1件」

耶誕與新年元旦假期將陸續報到，針對季末旺季，遠東百貨推出振興券三倍券晚鳥加碼優惠，12月25日起持紙本振興券全館單筆消費每滿3,000元送300元抵用券一張，3,000元需使用紙本振興券全額支付、可累贈；12月25日至元旦全館單筆消費每滿3,000元可抵用一張。另外，遠百信義A13於12月29日起至1月20日展開生日慶，信義A13搶攻跨年商機，集結近20家美食推出「加1元多1件」。

遠百指出，台北信義區年度盛事跨年煙火與演唱會即將登場，人潮上看300萬人次，遠百信義A13三大主題餐廳「旭集」、「Hooters」、「steak bistro 和洋」首度開放戶外觀景平台，讓用餐的民眾能夠近距離觀賞煙火秀與美景；並聯手近20家美食推出「加1元多1件」，包括12月29日「松發肉骨茶」招牌龍骨湯加1元多1件，每日限量10組；「東屋壽司」首6日(12/29～1/3)甜蝦握壽司或蟹膏軍艦壽司加1元多1件，每日限量10組；「思鄉病解憂牛肉麵」首六日(12/29～1/3)三寶牛肉麵，加1元多1件再送主廚小菜，每日限量20組。

遠百信義A13生日慶回饋12月29日起百貨服飾、餐飲單筆滿3,000元送300元；1樓國際精品、大家電單筆滿萬送1,000元；遠百APP會員獨享百貨服飾當日累計滿5,000元加送100元；12大銀行全館刷滿6,500元送100元，7大銀行數位3C單筆分期刷滿萬送500元，最高回饋16.2%。

板橋大遠百9歲生日慶，12月28日推出「迎新生日慶」，遠百APP實名認證會員享百貨服飾、名品當日累計滿5,000元送600元。首12日國際精品、大家電當日單筆10,000元送1,000元、數位3C麥森B&O當日單筆滿10,000元送500元、MUJI台隆手創館當日單櫃滿5,000元送500元。

台中大遠百同樣逢9周年生日慶，12月29日起百貨服飾當日累計5, 000元送500元，百貨服飾使用APP累積滿5,000元加送100元；大家電區指定專櫃當日單筆滿萬送1,000元；指定珠寶專櫃單櫃消費滿10萬送1,500元；12月29日至1月12日國際精品當日單櫃累積滿萬送500元、國際精品服飾指定專櫃當日單櫃滿萬送1,000元，以及7大銀行於數位3C專櫃(含APPLE、MUJI)當日單筆分六期刷1萬送500元、12大銀行刷卡禮當日累積刷滿6,500元送100元。