快訊

紐西蘭籍機師執勤沒戴口罩不罰 陳時中：因未先勸導

英國來台旅客及14天內有英旅遊史者 明起集中檢疫14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠百三倍券晚鳥優惠 信義A13迎新年美食「加1元多1件」

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
12/29～1/3遠百信義A13「東屋壽司」凡點甜蝦握壽司或蟹膏軍艦壽司，加1元多1件，每日限量10組。圖／遠百提供
12/29～1/3遠百信義A13「東屋壽司」凡點甜蝦握壽司或蟹膏軍艦壽司，加1元多1件，每日限量10組。圖／遠百提供

耶誕與新年元旦假期將陸續報到，針對季末旺季，遠東百貨推出振興券三倍券晚鳥加碼優惠，12月25日起持紙本振興券全館單筆消費每滿3,000元送300元抵用券一張，3,000元需使用紙本振興券全額支付、可累贈；12月25日至元旦全館單筆消費每滿3,000元可抵用一張。另外，遠百信義A13於12月29日起至1月20日展開生日慶，信義A13搶攻跨年商機，集結近20家美食推出「加1元多1件」。

遠百指出，台北信義區年度盛事跨年煙火與演唱會即將登場，人潮上看300萬人次，遠百信義A13三大主題餐廳「旭集」、「Hooters」、「steak bistro 和洋」首度開放戶外觀景平台，讓用餐的民眾能夠近距離觀賞煙火秀與美景；並聯手近20家美食推出「加1元多1件」，包括12月29日「松發肉骨茶」招牌龍骨湯加1元多1件，每日限量10組；「東屋壽司」首6日(12/29～1/3)甜蝦握壽司或蟹膏軍艦壽司加1元多1件，每日限量10組；「思鄉病解憂牛肉麵」首六日(12/29～1/3)三寶牛肉麵，加1元多1件再送主廚小菜，每日限量20組。

遠百信義A13生日慶回饋12月29日起百貨服飾、餐飲單筆滿3,000元送300元；1樓國際精品、大家電單筆滿萬送1,000元；遠百APP會員獨享百貨服飾當日累計滿5,000元加送100元；12大銀行全館刷滿6,500元送100元，7大銀行數位3C單筆分期刷滿萬送500元，最高回饋16.2%。

板橋大遠百9歲生日慶，12月28日推出「迎新生日慶」，遠百APP實名認證會員享百貨服飾、名品當日累計滿5,000元送600元。首12日國際精品、大家電當日單筆10,000元送1,000元、數位3C麥森B&O當日單筆滿10,000元送500元、MUJI台隆手創館當日單櫃滿5,000元送500元。

台中大遠百同樣逢9周年生日慶，12月29日起百貨服飾當日累計5, 000元送500元，百貨服飾使用APP累積滿5,000元加送100元；大家電區指定專櫃當日單筆滿萬送1,000元；指定珠寶專櫃單櫃消費滿10萬送1,500元；12月29日至1月12日國際精品當日單櫃累積滿萬送500元、國際精品服飾指定專櫃當日單櫃滿萬送1,000元，以及7大銀行於數位3C專櫃(含APPLE、MUJI)當日單筆分六期刷1萬送500元、12大銀行刷卡禮當日累積刷滿6,500元送100元。

12/29～1/20遠百信義A13「筷炒 」推出「幾歲生日就送幾隻蒜蓉蒸蝦免費吃」，需提前一天預訂並消費。圖／遠百提供
12/29～1/20遠百信義A13「筷炒 」推出「幾歲生日就送幾隻蒜蓉蒸蝦免費吃」，需提前一天預訂並消費。圖／遠百提供
遠東百貨推出振興券三倍券晚鳥加碼優惠，12/25起持紙本振興券全館單筆消費每滿3,000元送300元抵用券一張。圖／遠百提供
遠東百貨推出振興券三倍券晚鳥加碼優惠，12/25起持紙本振興券全館單筆消費每滿3,000元送300元抵用券一張。圖／遠百提供
12/29～1/3遠百信義A13「思鄉病解憂牛肉麵」三寶牛肉麵，加1元多1件，再送主廚小菜。圖／遠百提供
12/29～1/3遠百信義A13「思鄉病解憂牛肉麵」三寶牛肉麵，加1元多1件，再送主廚小菜。圖／遠百提供

壽司 3C

延伸閱讀

勞金局弊案 約談統一投信資深副總

勞金局弊案 統一投信公司資深副總等4人聲押禁見

場面壯觀！南投信義踏雪尋梅今開鑼 500人動手做泡菜

信義香堤大道廣場路爛 北市府斥資1800萬整修

相關新聞

台灣三洋感恩送好禮 買洗脫烘洗衣機送無線吸塵器

揮別多事的2020年，許多人已經開始除舊佈新迎接嶄新的2021年，台灣三洋特別舉辦「牛年鴻運 感恩送好禮」活動，即日起至...

金獅子浮雕太霸氣！香奈兒超炫耀絲絨唇膏推8色限量版

一提到香奈兒（CHANEL）的經典標誌符號，除了雙C Logo外，「獅子」也是最多人喜愛的形象。香奈兒女士出生於1883...

英雄紅！RADO 101概念店改裝亮相「鋼鐵紅」新色來助陣

瑞士雷達表（RADO）原本已於台北101設有專櫃，今日重新改裝後帶來新氣象。白色簡約結構與開放式空間呼應品牌年度精神「F...

遠百三倍券晚鳥優惠 信義A13迎新年美食「加1元多1件」

耶誕與新年元旦假期將陸續報到，針對季末旺季，遠東百貨推出振興券三倍券晚鳥加碼優惠，12月25日起持紙本振興券全館單筆消費...

范少勳「可可愛愛」穿LV早春搭紅底鞋 可拆卸的透明鞋套超時髦

范少勳日前舉辦個人創作展「FANDY’S DNA」，讓粉絲們近距離觀賞他的攝影、繪畫、噴漆塗鴉等作品，他在展場上的多套穿...

今年錯過Moschino打火機包沒關係 改買吹風機包吧！

之前我們才看到向來熱愛推出「ㄎㄧㄤ包」的Moschino秋冬系列各種麵包、甜點造型包，搞怪特質很適合年底跑趴、聚會時使用...

為派對餐桌擺拍加分 Cath Kidston動物印花熱鬧可愛

年底從耶誕節一直到跨年都充滿了節慶氛圍，英倫印花品牌Cath Kidston今年特別推出耶誕節限定4種印花主題，為包款到...

跟著Hebe田馥甄學穿搭！應景表款戴起來 年終快速脫單有望

歲末年終，無論是否單身，都將迎來一年最大的派對季，但若是想要脫離單身，造型時就不可缺少，能應景又能陪襯風格的表款。CIT...

Ella曝產後打噴嚏就漏尿！代言吸水綿呼籲「積極面對」

在3年前產下小勁寶的Ella，日前在演唱會上公開分娩的影片，讓粉絲非常驚訝，現在身為人母的Ella，也透露當初生產後，頻...

底片機當靈感太促咪 設計風手表大玩時間轉轉樂

即將邁入年底，一款兼具造型與實用功能的平價腕表，將是邁向新一年的最佳風格伴手。瑞士設計品牌Klokers推出全新極簡Mi...

台中限定拾覺「巨無霸多多」12/31回歸 元旦3日再搭「買一送一」

去年曾在IG掀起一波打卡風潮的拾覺「巨無霸多多」又回來了，台中人氣飲料店「拾覺細作輕飲」再推新口味，預計12/31起開...

滿福堡升級了！麥當勞7款「蕈菇滿福系列」新登場

麥當勞自12月23日起，將全新推出期間限定的「蕈菇滿福系列」，將經典的滿福堡搭配切片蕈菇醬，為早餐時光帶來不同的活力，共...

熱門新聞

2021最新口罩實名制降價了！秒懂年後買口罩三大改變

陽明山牛群暴斃初步死因出爐 北市：長期營養不足

婆婆為財產提出「過繼兒子給大嫂」 媳怒PO文狂罵太自私

聖誕天氣看這！周四冷空氣再襲 跨年恐迎強烈大陸冷氣團

熱量爆表！營養師揭「這款湯圓最肥」 曝食用訣竅不怕變胖

擎天崗牛群暴斃疑營養不良 民眾號召上山鮮花祭牛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。