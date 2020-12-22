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范少勳「可可愛愛」穿LV早春搭紅底鞋 可拆卸的透明鞋套超時髦

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
范少勳身穿路易威登早春系列、BOSS男裝與Christian Louboutin全新運動鞋。圖／各品牌提供
范少勳身穿路易威登早春系列、BOSS男裝與Christian Louboutin全新運動鞋。圖／各品牌提供

范少勳日前舉辦個人創作展「FANDY’S DNA」，讓粉絲們近距離觀賞他的攝影、繪畫、噴漆塗鴉等作品，他在展場上的多套穿搭也獲得「可可愛愛」的留言，將服裝與鞋款搭出清新氣息。

在IG發文「大家冬至快樂，圖文不符」，范少勳穿的是路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2021早春系列服裝，以Tapestry Monogram圖案為主，運用了拔染技術，在夏威夷風的上衣、牛仔褲的漂洗布料上設計緹花面料，並飾有金色金屬細節，讓圖案更為立體，他搭襯了路易威登Abbesses皮鞋，相當帥氣。另一套被粉絲誇獎「這套衣服超好看，很適合你」的服裝同樣來自路易威登2021早春，明亮鮮豔的色彩合襯范少勳的陽光大男孩印象，運用LV Pastel的Monogram抽象構圖，創作色彩斑斕的帽T和短褲；此外，他搶先穿了Christian Louboutin 2021春夏新款球鞋Vida Viva，復古未來的靈感來自網球鞋，鞋身以麂皮、小牛皮的對比色，讓整體外觀更形豐富，鞋舌則是點綴Christian Louboutin的CL縮寫Logo。

Vida Viva推出白、煙燻灰、橘色、螢光黃等4款色彩，特別之處是附有透明的高科技橡膠鞋套，可以完全拆下，能避免鞋底沾濕或髒污，還可以套在同品牌其他鞋款上，例如Louis、Rantus等型號，帶來風格截然不同的造型；除了搭襯路易威登早春LV Pastel系列，范少勳也以Vida Viva搭配BOSS 黑底藍星星帽T、UNIQLO牛仔褲，展現帥氣休閒的品味。

范少勳以Vida Viva球鞋37,300元，搭配BOSS 黑底藍星星帽T、UNIQLO牛仔褲展現帥氣休閒的穿搭。圖／Christian Louboutin提供
范少勳以Vida Viva球鞋37,300元，搭配BOSS 黑底藍星星帽T、UNIQLO牛仔褲展現帥氣休閒的穿搭。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Vida Viva白色款，37,300元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Vida Viva白色款，37,300元。圖／Christian Louboutin提供
范少勳以Vida Viva球鞋37,300元，搭配BOSS 黑底藍星星帽T、UNIQLO牛仔褲展現帥氣休閒的穿搭。圖／Christian Louboutin提供
范少勳以Vida Viva球鞋37,300元，搭配BOSS 黑底藍星星帽T、UNIQLO牛仔褲展現帥氣休閒的穿搭。圖／Christian Louboutin提供
范少勳詮釋路易威登早春Tapestry Monogram夏威夷襯衫40,500元、牛仔褲36,000元。圖／LV提供
范少勳詮釋路易威登早春Tapestry Monogram夏威夷襯衫40,500元、牛仔褲36,000元。圖／LV提供
范少勳詮釋路易威登早春Tapestry Monogram夏威夷襯衫40,500元、牛仔褲36,000元、Abbesses皮鞋36500元。圖／LV提供
范少勳詮釋路易威登早春Tapestry Monogram夏威夷襯衫40,500元、牛仔褲36,000元、Abbesses皮鞋36500元。圖／LV提供
Christian Louboutin Vida Viva橘色款，37,300元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Vida Viva橘色款，37,300元。圖／Christian Louboutin提供
范少勳身穿路易威登早春LV Pastel帽T和短褲，搭配Christian Louboutin Vida Viva球鞋37,300元。圖／Christian Louboutin提供
范少勳身穿路易威登早春LV Pastel帽T和短褲，搭配Christian Louboutin Vida Viva球鞋37,300元。圖／Christian Louboutin提供
范少勳身穿路易威登早春LV Pastel帽T和短褲，搭配Christian Louboutin Vida Viva球鞋37,300元。圖／Christian Louboutin提供
范少勳身穿路易威登早春LV Pastel帽T和短褲，搭配Christian Louboutin Vida Viva球鞋37,300元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Vida Viva螢光黃款，37,300元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Vida Viva螢光黃款，37,300元。圖／Christian Louboutin提供

LV 牛仔褲

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