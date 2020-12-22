范少勳「可可愛愛」穿LV早春搭紅底鞋 可拆卸的透明鞋套超時髦

范少勳日前舉辦個人創作展「FANDY’S DNA」，讓粉絲們近距離觀賞他的攝影、繪畫、噴漆塗鴉等作品，他在展場上的多套穿搭也獲得「可可愛愛」的留言，將服裝與鞋款搭出清新氣息。

在IG發文「大家冬至快樂，圖文不符」，范少勳穿的是路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的2021早春系列服裝，以Tapestry Monogram圖案為主，運用了拔染技術，在夏威夷風的上衣、牛仔褲的漂洗布料上設計緹花面料，並飾有金色金屬細節，讓圖案更為立體，他搭襯了路易威登Abbesses皮鞋，相當帥氣。另一套被粉絲誇獎「這套衣服超好看，很適合你」的服裝同樣來自路易威登2021早春，明亮鮮豔的色彩合襯范少勳的陽光大男孩印象，運用LV Pastel的Monogram抽象構圖，創作色彩斑斕的帽T和短褲；此外，他搶先穿了Christian Louboutin 2021春夏新款球鞋Vida Viva，復古未來的靈感來自網球鞋，鞋身以麂皮、小牛皮的對比色，讓整體外觀更形豐富，鞋舌則是點綴Christian Louboutin的CL縮寫Logo。