今年錯過Moschino打火機包沒關係 改買吹風機包吧！

之前我們才看到向來熱愛推出「ㄎㄧㄤ包」的Moschino秋冬系列各種麵包、甜點造型包，搞怪特質很適合年底跑趴、聚會時使用。而這幾天網路上蔚為話題的一款包同樣是出自Moschino，不過是早秋系列，雖然已過季，但全網幾乎銷售一空的熱賣程度，值得再好好一探究竟，這款包到底有什麼魅力？

Moschino今年早秋以紐約的多元化為設計靈感，通勤用的地鐵匯集了各式各樣的人們，也因此成為當初秀場主題。其中賣到翻的一款小牛皮打火機造型手拿包，也是呈現出這種真實的生活感，巨大的尺寸和逼真的外觀非常幽默，而且正是因為夠大，比起一般手拿包能夠裝更多東西，兼具話題與實用性。共有藍、黑兩種顏色，目前在官方網站和各大時尚購物網皆已Sold Out，台灣專櫃還剩一個，可說是品牌近來人氣最旺的話題包代表。