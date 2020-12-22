2021跨年聽阿妹 JOHNNIE WALKER請你喝免費特調

全球知名威士忌品牌JOHNNIE WALKER熱情宣布贊助aMEI UTOPIA EAST台東跨年演唱會，將於歲末之際把最潮、最甜順的「雪莉炸彈」，帶到aMEI最美麗的故鄉台東，跟著千萬歌迷一起high翻跨年夜。

本次演唱會除了集結aMEI過去四大巡演精華，也比照國際音樂節規模，規劃三大市集。JOHNNIE WALKER最吸睛的時尚潮流戶外吧台，以及霓虹裝置拍照打卡區，也將現身於「烏托邦市集」，免費提供粉絲們威士忌冷熱飲。無論是3點開跑的DJ秀、後續輪番開唱的歌手、或是帶領粉絲們high唱至2021的阿妹演唱會，現場分分秒秒都將有馥郁香甜的「雪莉炸彈」陪伴。

JOHNNIE WALKER將於戶外吧台，提供兩款特調，分別是「甜蜜炸彈」與「甜蜜炸彈冬季限定版」。

「甜蜜炸彈」特調以完美比例將冬瓜茶元素，注入雪莉桶風味威士忌，經典呈現過桶後的香甜風味以及蘊含於尾韻的巧克力醇厚口感。「甜蜜炸彈冬季限定版」則是為此跨年演唱會貼心打造的限定熱飲，特將經典台灣古早味桂圓紅棗茶加入雪莉桶風味威士忌，讓粉絲們在寒風凜凜的倒數時刻，還是能感受到JOHNNIE WALKER帶來的最暖心陪伴。兩款限定版特調皆於現場開放排隊免費試飲，冷熱任選，送完為止。

除了台東，JOHNNIE WALKER也將在全台各角落陪您歡度12月。「雪莉炸彈Run Bar活動」將於12月份熱血開跑，從南到北串聯共十個城市，精選全台灣20家在地特色酒吧，以「甜順FUN玩雪莉炸彈」為概念，創造20款風味迥然不同的雪莉炸彈特色調酒，讓您能近距離感受最甜順風味的威士忌熱潮。

跟著JOHNNIE WALKER一起Run Bar，品飲雪莉炸彈調酒，即能得到雪莉炸彈刮刮卡一張，並有機會獲得aMEI UTOPIA EAST 演唱會VIP限定席入場手環。