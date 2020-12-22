食藥署揪出多款茶類產品農藥殘留超標 全退運銷毀

寒流來襲，許多民眾都想泡杯熱茶暖暖身。但衛福部食藥署公布最新一批邊境查驗不合格產品名單，23項不合格產品中，有9項為茶類產品。另外，百貨常見的「咖樂迪咖啡農場」自巴西進口的「KALDI聖誕節綜合咖啡豆」也被驗出農藥殘留含量不符規定，全依規定遭退運或銷毀，未流入市面。

本次邊境查驗不合格的產品，包括自日本的鮮金柑、義大利芝麻葉、中國大陸的辣椒段，以及中國大陸的托盘等食品容器。

其中，有9項為茶類產品，以日本和印度佔大宗。包括自日本進口的「JONETSU KAKAKU超值掛川茶」和「JONETSU KAKAKU京都抹茶加靜岡茶」、「抹茶粉」，以及自印度進口「紅標紅茶」、「泰姬瑪哈茶」、「CH003山中傳奇綠茶 」，全都驗出農藥殘留量超標。其他自越南、德國進口的金萱茶和花草茶也都分別驗出農藥殘留量和甜味劑超標，而遭到退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，針對進口茶葉部分，原本就有例行性的抽驗，但因為今年將自日本進口的綠茶和自印度進口的紅茶列為加強查驗品項，因此揪出許多不合格的產品。

而有些國家會使用農藥氟大滅作為殺蟲劑，但在我國規定為不得檢出。陳慶裕說，也會加強輔導廠商，確實將相關規定給國外供應商，避免一再被邊境檢出，而遭退運或銷毀。