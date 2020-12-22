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為派對餐桌擺拍加分 Cath Kidston動物印花熱鬧可愛
年底從耶誕節一直到跨年都充滿了節慶氛圍，英倫印花品牌Cath Kidston今年特別推出耶誕節限定4種印花主題，為包款到餐具等單品裝飾出熱鬧繽紛感，而美國輕量配件包包品牌LeSportsac同樣也推出主題印花包及特色商品，讓大家無論是自己穿搭或是送禮都有最討喜的新鮮貨可以選擇。
Cath Kidston今年推出的4種印花，分別是之前在耶誕倒數日曆亮相過的動物主題Festive Party Animals、夢幻星空Stars & Moon、經典格紋Clarendon Check和可愛的小熊Woodland Bear，在這些搶眼的印花點綴下，各種實用包款都更顯亮麗活潑，而其中Festive Party Animals、Stars & Moon主打馬克杯、餐盤、茶壺等居家單品，為聚會餐桌上的「擺拍」增添節慶氛圍。
另一方面，「送禮」則是LeSportsac最新系列的靈感來源，推出海藍驚喜、驚喜派對兩大主題印花，利用多彩緞帶搭配冷色調的深藍色底，帶點沉穩的優雅感。包款也以尺寸精巧的迷你緞帶手提包、緞帶半圓手提包等為主，更顯可愛。此外，還有禮物盒外型的購物小方包可以做為交換禮物或自用，內含購物袋方便攜帶又環保，小方包本身也可直接當作化妝包使用。
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