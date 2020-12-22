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為派對餐桌擺拍加分 Cath Kidston動物印花熱鬧可愛

聯合報 / 記者吳曉涵台北即時報導
LeSportsac以送禮為靈感推出主題印花包及特色商品。圖／LeSportsac提供
LeSportsac以送禮為靈感推出主題印花包及特色商品。圖／LeSportsac提供

年底從耶誕節一直到跨年都充滿了節慶氛圍，英倫印花品牌Cath Kidston今年特別推出耶誕節限定4種印花主題，為包款到餐具等單品裝飾出熱鬧繽紛感，而美國輕量配件包包品牌LeSportsac同樣也推出主題印花包及特色商品，讓大家無論是自己穿搭或是送禮都有最討喜的新鮮貨可以選擇。

Cath Kidston今年推出的4種印花，分別是之前在耶誕倒數日曆亮相過的動物主題Festive Party Animals、夢幻星空Stars & Moon、經典格紋Clarendon Check和可愛的小熊Woodland Bear，在這些搶眼的印花點綴下，各種實用包款都更顯亮麗活潑，而其中Festive Party Animals、Stars & Moon主打馬克杯、餐盤、茶壺等居家單品，為聚會餐桌上的「擺拍」增添節慶氛圍。

另一方面，「送禮」則是LeSportsac最新系列的靈感來源，推出海藍驚喜、驚喜派對兩大主題印花，利用多彩緞帶搭配冷色調的深藍色底，帶點沉穩的優雅感。包款也以尺寸精巧的迷你緞帶手提包、緞帶半圓手提包等為主，更顯可愛。此外，還有禮物盒外型的購物小方包可以做為交換禮物或自用，內含購物袋方便攜帶又環保，小方包本身也可直接當作化妝包使用。

Woodland Bear新型迷你款後背包，2,980元。圖／Cath Kidston提供
Woodland Bear新型迷你款後背包，2,980元。圖／Cath Kidston提供
Festive Party Animals馬克杯，480元。圖／Cath Kidston提供
Festive Party Animals馬克杯，480元。圖／Cath Kidston提供
Woodland Bear釘釦式口袋折疊購物袋，1,080元。圖／Cath Kidston提供
Woodland Bear釘釦式口袋折疊購物袋，1,080元。圖／Cath Kidston提供
海藍驚喜迷你緞帶手提包，2,750元。圖／LeSportsac提供
海藍驚喜迷你緞帶手提包，2,750元。圖／LeSportsac提供
英倫印花品牌Cath Kidston今年特別推出耶誕節限定4種印花主題，為包款到餐具等單品裝飾出熱鬧繽紛感。圖／Cath Kidston提供
英倫印花品牌Cath Kidston今年特別推出耶誕節限定4種印花主題，為包款到餐具等單品裝飾出熱鬧繽紛感。圖／Cath Kidston提供
禮物派對購物小方包，2,200元。圖／LeSportsac提供
禮物派對購物小方包，2,200元。圖／LeSportsac提供
LeSportsac以送禮為靈感推出主題印花包及特色商品。圖／LeSportsac提供
LeSportsac以送禮為靈感推出主題印花包及特色商品。圖／LeSportsac提供
海藍驚喜緞帶半圓手提包，2,750元。圖／LeSportsac提供
海藍驚喜緞帶半圓手提包，2,750元。圖／LeSportsac提供
英倫印花品牌Cath Kidston今年特別推出耶誕節限定4種印花主題，為包款到餐具等單品裝飾出熱鬧繽紛感。圖／Cath Kidston提供
英倫印花品牌Cath Kidston今年特別推出耶誕節限定4種印花主題，為包款到餐具等單品裝飾出熱鬧繽紛感。圖／Cath Kidston提供
Festive Party Animals杯墊，1,480元。圖／Cath Kidston提供
Festive Party Animals杯墊，1,480元。圖／Cath Kidston提供
Festive Party Animals馬克杯，480元。圖／Cath Kidston提供
Festive Party Animals馬克杯，480元。圖／Cath Kidston提供
英倫印花品牌Cath Kidston今年特別推出耶誕節限定4種印花主題，為包款到餐具等單品裝飾出熱鬧繽紛感。圖／Cath Kidston提供
英倫印花品牌Cath Kidston今年特別推出耶誕節限定4種印花主題，為包款到餐具等單品裝飾出熱鬧繽紛感。圖／Cath Kidston提供
Clarendon Check英倫格紋手提斜背兩用包，3,880元。圖／Cath Kidston提供
Clarendon Check英倫格紋手提斜背兩用包，3,880元。圖／Cath Kidston提供

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