為派對餐桌擺拍加分 Cath Kidston動物印花熱鬧可愛

年底從耶誕節一直到跨年都充滿了節慶氛圍，英倫印花品牌Cath Kidston今年特別推出耶誕節限定4種印花主題，為包款到餐具等單品裝飾出熱鬧繽紛感，而美國輕量配件包包品牌LeSportsac同樣也推出主題印花包及特色商品，讓大家無論是自己穿搭或是送禮都有最討喜的新鮮貨可以選擇。

Cath Kidston今年推出的4種印花，分別是之前在耶誕倒數日曆亮相過的動物主題Festive Party Animals、夢幻星空Stars & Moon、經典格紋Clarendon Check和可愛的小熊Woodland Bear，在這些搶眼的印花點綴下，各種實用包款都更顯亮麗活潑，而其中Festive Party Animals、Stars & Moon主打馬克杯、餐盤、茶壺等居家單品，為聚會餐桌上的「擺拍」增添節慶氛圍。