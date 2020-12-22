跟著Hebe田馥甄學穿搭！應景表款戴起來 年終快速脫單有望

歲末年終，無論是否單身，都將迎來一年最大的派對季，但若是想要脫離單身，造型時就不可缺少，能應景又能陪襯風格的表款。CITIZEN呈現新配色女表，請來女神Hebe田馥甄詮釋，跟著學起來，展現魅力，或許新的一年到來就不再是一個人了。

去年，CITIZEN推出的亞洲限定光動能簡約三針表款，充滿了日式元素和精緻的設計，受到台灣女性消費者歡迎，因應耶誕節到來，品牌延續經典風格改以粉色薰染漸層表盤，打造全新的EO1194-53X表款。CITIZEN使用鑽石綴飾在9點鐘的時標位置，而且時標則換上同樣暖色調的金色羅馬字體，表盤顏色由霧白漸層向外越顯優雅粉紅，整只腕表為品牌特有的櫻花粉紅金表殼為外觀，能替耶誕約會整體搭配呈現浪漫風格。不只有女性化的表款，CITIZEN還提供了EC1010-57Y和EC1010-57Y兩款帶有森林綠表盤，搭配了金色時標交錯堆疊，更能呼應節慶氛圍。

CASIO旗下的G-SHOCK和BABY-G特別聯手推出LOV-20A系列腕表組合9,200元。圖／CASIO提供

然而，耶誕節也是情侶戀情加溫的日子，不僅要有浪漫的燭光晚餐，還要互相贈送彰顯心意的禮物。因應這樣的需求，CASIO旗下的G-SHOCK和BABY-G特別聯手推出G PRESENTS LOVER'S COLLECTION 2020系列腕表。其中LOV-20A表款以象徵愛情的玫瑰作為主題，選用雙顯設計G-SHOCK GA-120與BABY-G BA-130為基礎，換上雪白色調，細節點綴玫瑰金烘托外觀，指針轉軸巧妙裝飾一朵玫瑰花，配戴時營造出「二人世界」的感覺。底蓋刻有天使與惡魔2020圖樣，特殊包裝亦點綴玫瑰花元素設計，並印有「G PRESENTS LOVER'S COLLECTION 2020」字樣。

身為CITIZEN代言人的Hebe田馥甄，詮釋新款EO1194-53X腕表18,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN CB1020-54W腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，全台限量40只，24,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN EO1194-53X腕表，鍍櫻花粉紅金不鏽鋼表殼、表鍊，18,800元。圖／CITIZEN提供