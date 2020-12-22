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底片機當靈感太促咪 設計風手表大玩時間轉轉樂
即將邁入年底，一款兼具造型與實用功能的平價腕表，將是邁向新一年的最佳風格伴手。瑞士設計品牌Klokers推出全新極簡Minimal系列，以舊式底片機為靈感、簡約黑白二色入表面設計，跳轉全新一年。
「Minimal」極簡系列重新探索底片沖刷堆疊的特性，並從中得到啟發。三個同心圓的旋轉圓盤，將由而外、以瞬跳與轉動的方式精確精確讀取時間，並與相機對焦的層層光圈有巧妙呼應。KLOK-01極簡白系列乳白色表面的圖形設計靈感，來自底片相機中用以設置曝光時間的裝置。捨棄傳統指針的形式，表面字體也加大印刷，在跳動時間，像是讓配戴者精準將時間對焦。
漢米爾頓（Hamilton）卡其飛行系列的Converter鈦游絲抗磁腕表，則有著可轉動的飛行滑尺，讓配戴者可以透過簡單的旋轉、比對，在不同數據單位間快速計算，像是不同電的電腦計算器，至於具有特殊合金的游絲擺輪、具有80小時動力儲存的H-10自動上鍊機芯，剛好都是附加而已。
香港創意造型腕錶品牌CLICK則有一只以傳統電表趣味翻玩的Electricity Meter系列「電度表」，設計師將由微電腦晶片控制的馬達和機芯結合，再由由馬達帶動齒輪、並由電腦編碼的晶片將驅動組件按時間進行翻轉，最後透過表面垂直的旋轉滾輪數字依序顯示時間。想查電表還是時間？這下都可以自己來不求人了。
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