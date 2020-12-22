底片機當靈感太促咪 設計風手表大玩時間轉轉樂

即將邁入年底，一款兼具造型與實用功能的平價腕表，將是邁向新一年的最佳風格伴手。瑞士設計品牌Klokers推出全新極簡Minimal系列，以舊式底片機為靈感、簡約黑白二色入表面設計，跳轉全新一年。

「Minimal」極簡系列重新探索底片沖刷堆疊的特性，並從中得到啟發。三個同心圓的旋轉圓盤，將由而外、以瞬跳與轉動的方式精確精確讀取時間，並與相機對焦的層層光圈有巧妙呼應。KLOK-01極簡白系列乳白色表面的圖形設計靈感，來自底片相機中用以設置曝光時間的裝置。捨棄傳統指針的形式，表面字體也加大印刷，在跳動時間，像是讓配戴者精準將時間對焦。

漢米爾頓（Hamilton）卡其飛行系列的Converter鈦游絲抗磁腕表，則有著可轉動的飛行滑尺，讓配戴者可以透過簡單的旋轉、比對，在不同數據單位間快速計算，像是不同電的電腦計算器，至於具有特殊合金的游絲擺輪、具有80小時動力儲存的H-10自動上鍊機芯，剛好都是附加而已。