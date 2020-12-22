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底片機當靈感太促咪 設計風手表大玩時間轉轉樂

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
Hamilton 卡其飛行系列的Converter鈦游絲抗磁腕表的黑金雙色外圈，可雙向旋轉，並具備飛行滑尺功能。圖 / Hamilton提供。
Hamilton 卡其飛行系列的Converter鈦游絲抗磁腕表的黑金雙色外圈，可雙向旋轉，並具備飛行滑尺功能。圖 / Hamilton提供。

即將邁入年底，一款兼具造型與實用功能的平價腕表，將是邁向新一年的最佳風格伴手。瑞士設計品牌Klokers推出全新極簡Minimal系列，以舊式底片機為靈感、簡約黑白二色入表面設計，跳轉全新一年。

「Minimal」極簡系列重新探索底片沖刷堆疊的特性，並從中得到啟發。三個同心圓的旋轉圓盤，將由而外、以瞬跳與轉動的方式精確精確讀取時間，並與相機對焦的層層光圈有巧妙呼應。KLOK-01極簡白系列乳白色表面的圖形設計靈感，來自底片相機中用以設置曝光時間的裝置。捨棄傳統指針的形式，表面字體也加大印刷，在跳動時間，像是讓配戴者精準將時間對焦。

漢米爾頓（Hamilton）卡其飛行系列的Converter鈦游絲抗磁腕表，則有著可轉動的飛行滑尺，讓配戴者可以透過簡單的旋轉、比對，在不同數據單位間快速計算，像是不同電的電腦計算器，至於具有特殊合金的游絲擺輪、具有80小時動力儲存的H-10自動上鍊機芯，剛好都是附加而已。

香港創意造型腕錶品牌CLICK則有一只以傳統電表趣味翻玩的Electricity Meter系列「電度表」，設計師將由微電腦晶片控制的馬達和機芯結合，再由由馬達帶動齒輪、並由電腦編碼的晶片將驅動組件按時間進行翻轉，最後透過表面垂直的旋轉滾輪數字依序顯示時間。想查電表還是時間？這下都可以自己來不求人了。

從傳統底片相機得到靈感的Klokers極簡系列，簡約而又具明快的設計感。圖 / Klokers提供。
從傳統底片相機得到靈感的Klokers極簡系列，簡約而又具明快的設計感。圖 / Klokers提供。
KLOK-01極簡白系列乳白色表面的圖形設計靈感，來自底片相機中用以設置曝光時間的裝置，21,400元起、不含表帶。圖 / Klokers提供。
KLOK-01極簡白系列乳白色表面的圖形設計靈感，來自底片相機中用以設置曝光時間的裝置，21,400元起、不含表帶。圖 / Klokers提供。
CLICK Electricity Meter系列電度表，石英機芯、精鋼PVD、時間顯示、4,000元。圖 / 昊鋒Ajtime提供。
CLICK Electricity Meter系列電度表，石英機芯、精鋼PVD、時間顯示、4,000元。圖 / 昊鋒Ajtime提供。
無論KLOK-01-M1極簡白或KLOK-01-M2極簡黑，精鋼表殼皆為44毫米、使用Ronda石英機芯，具備兩年保固、並於瑞士製造，以及可開換拆式表帶，可用作懷表或手表使用。圖 / Klokers提供。
無論KLOK-01-M1極簡白或KLOK-01-M2極簡黑，精鋼表殼皆為44毫米、使用Ronda石英機芯，具備兩年保固、並於瑞士製造，以及可開換拆式表帶，可用作懷表或手表使用。圖 / Klokers提供。
Hamilton 卡其飛行系列的Converter鈦游絲抗磁腕表，精鋼，自動上鍊機芯，時間顯示，可雙向旋轉飛行滑尺，價格店洽。圖 / Hamilton提供。
Hamilton 卡其飛行系列的Converter鈦游絲抗磁腕表，精鋼，自動上鍊機芯，時間顯示，可雙向旋轉飛行滑尺，價格店洽。圖 / Hamilton提供。

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