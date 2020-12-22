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評／登山大國，必是山難大國：應以「平常心」面對山域事故

台中限定拾覺「巨無霸多多」12/31回歸 元旦3日再搭「買一送一」

聯合報 / 記者柯意如／即時報導
拾覺再推「巨無霸多多」手搖飲。圖／拾覺 提供
拾覺再推「巨無霸多多」手搖飲。圖／拾覺 提供

去年曾在IG掀起一波打卡風潮的拾覺「巨無霸多多」又回來了，台中人氣飲料店「拾覺細作輕飲」再推新口味，預計12/31起開賣，跨年連假期間3天還加碼「買一送一」，1/1-1/3買拾覺「巨無霸多多」一罐，可免費獲贈一杯凍頂烏龍茶，中部拾覺鐵粉快筆記時間。

拾覺表示，本次推出的口味共有：草莓多多、蜜桃多多、柳橙多多、草莓布丁牛奶等4種甜蜜口味，飲料是以乳酸飲料為基底，和進口果泥調製後，加入自製QQ蜜桃風味果凍跟水果丁，一次享受手搖杯多層次口感，懷舊風罐裝外型可愛，兼具打卡樂趣。

拾覺「巨無霸多多」手搖飲新品僅限定於中部分店推出、每日每店限量100瓶。跨年連假期間1/1-1/3，可搭配「買一送一」優惠（買巨無霸多多送一杯烏龍茶），活動商品組數有限賣完為止。資訊僅供參考，詳細辦法可上拾覺粉絲團查詢，以官網和門市現場實際公告為準。

哪裡喝

拾覺台中美村南店

台中市南區美村南路167號

●「巨無霸多多」系列

12/31起限時販售每店每日限量販售100瓶(容量為700ml)，

草莓蜜桃柳橙口味：每罐89元、草莓布丁牛奶口味：每罐110元

數量有限售完為止

●拾覺元旦買1送1活動內容

時間：1月1日 ~ 1月3日

買1瓶巨無霸多多送1杯凍頂烏龍茶，數量有限售完為止

拾覺再推「巨無霸多多」手搖飲。圖／拾覺 提供
拾覺再推「巨無霸多多」手搖飲。圖／拾覺 提供

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