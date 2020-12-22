滿福堡升級了！麥當勞7款「蕈菇滿福系列」新登場

麥當勞自12月23日起，將全新推出期間限定的「蕈菇滿福系列」，將經典的滿福堡搭配切片蕈菇醬，為早餐時光帶來不同的活力，共有7種不同的組合產品。

麥當勞以滿福麵包為主題的「滿福系列」，自1986年開賣至今已經有近35年的歷史，是麥當勞早餐中最具代表性的系列。此次麥當勞將切片蕈菇佐以黑胡椒醬，翻炒成蕈菇醬後，再搭配上滿福系列的7款滿福堡，成為升級版的「蕈菇滿福系列」。以「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」為例，就有滿福麵包、雙層香煎豬肉、太陽蛋、切達起司片，再搭上切片蕈菇醬，帶來豐富層次。