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微縮人生特展開展倒數！集結五位氣質名人推藝術駐村計畫

聯合新聞網 / 聯合數位文創
人氣Youtuber HOWHOW微縮駐村鄭鴻展老師《解憂雜貨店》作品，更多藝人微縮駐村計畫盡在微縮人生特展，歡迎購票前往欣賞。圖/聯合數位文創 提供
人氣Youtuber HOWHOW微縮駐村鄭鴻展老師《解憂雜貨店》作品，更多藝人微縮駐村計畫盡在微縮人生特展，歡迎購票前往欣賞。圖/聯合數位文創 提供

「微縮人生特展」開展倒數三天！展覽將於本週六(12月26日)正式於華山1914文創園區東2D盛大展出。本特展精選山田老師及鄭鴻展老師兩位台日微縮大師多達六十件匠心入魂之作，首度集結台北華山與台灣微縮模型迷見面！

對於這兩位大師的微縮神力，無不讓人拍手叫好、嘖嘖稱奇，因此主辦單位特別推出「微縮駐村計畫」，透過3D拍攝&列印技術，讓名人微縮出現在特定作品展件中，挑戰大家「科技製作」與「手工創作」之間的辨識力！此外，更協請氣質名人們共同為微縮藝術讚身。

此駐村計畫邀請五位氣質名人：笑顏女神 李佳穎、金曲新人獎 持修、超人氣Youtuber HOWHOW、2021攻蛋的唱作歌手 光良、金鐘迷你劇集最佳女主角 温貞菱，「身援」加入「微縮駐村計畫」，進行3D拍攝、再透過3D列印技術，縮小自己駐村於兩位微縮神手老師製作的模型展品中！

展覽現場亦營造出一秒到日本的氛圍，根據兩位大師作品打造出充滿昭和風拍照場景，如臨其境的日本場景及街道，讓人身陷在日本遊歷觀光的錯覺。歡迎大家帶上相機和放大鏡，光臨12月26日在華山文創園區舉行的【山田卓司X鄭鴻展 微縮人生】特展，拍下最喜歡的展覽一隅以及尋覓最愛的小小氣質名人。

由聯合數位文創舉辦之「山田卓司X鄭鴻展 微縮人生特展」，2020年12月26日至2021年4月5日於華山1914文創園區東2D展出，250元預售優惠倒數3天。購票請上udn售票網，或洽(02)77216958 #2。

文創 日本

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