2020鑀德恩年度廠拍 各大品牌折扣超殺

活動日期大園&青埔廠2020/12/25-2021/2/10止活動日期竹南廠2021/01/01-2021/2/10止

圖／鑀德恩提供

一年一度的廠拍特賣會開跑了，現場集結各大專櫃品牌，其中熱門品牌EDWIN、5th Street、Something、LEE…等其他知名品牌，卯足全力祭出破盤優惠，要讓消費者用最便宜的價格，在歲末年終一次購足冬衣。

除了品牌牛仔褲外，還有雪靴、鞋子、羽絨外套等多項商品優惠，帽T 250元起、羽絨背心 900元起、棒球外套 690元起、羽絨外套 1000元起，款式多樣優惠。另外現場也備有更衣室可供試穿，免費修改褲長服務

鑀德恩每年年底至農曆新年前都會舉辦一場廠拍特賣會以回饋廣大消費者的支持，每次舉辦都盛況空前，吸引許多人排隊也要買，因為價格實在是太划算，桃竹苗區有大園廠及青埔廠，苗栗竹南廠共三個場地。款式齊全每週都會陸續補貨增加新款，現場購物滿2000元提供刷卡結帳服務。

地址:桃園市大園區擴大工業區大工路41號 電話:03-386-8778地址:桃園市大園區中山南路二段187巷36號 電話:03-381-0080地址:苗栗縣竹南鎮新南里崁頂街182號 電話:037-633-3244星期例假日照常營業 營業時間:AM11:00~PM19:00

廠拍特賣會請看來這邊：https://www.facebook.com/dy.warehouse/posts/3995617937123268