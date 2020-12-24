2020鑀德恩年度廠拍 各大品牌折扣超殺
活動日期大園&青埔廠2020/12/25-2021/2/10止活動日期竹南廠2021/01/01-2021/2/10止
一年一度的廠拍特賣會開跑了，現場集結各大專櫃品牌，其中熱門品牌EDWIN、5th Street、Something、LEE…等其他知名品牌，卯足全力祭出破盤優惠，要讓消費者用最便宜的價格，在歲末年終一次購足冬衣。
除了品牌牛仔褲外，還有雪靴、鞋子、羽絨外套等多項商品優惠，帽T 250元起、羽絨背心 900元起、棒球外套 690元起、羽絨外套 1000元起，款式多樣優惠。另外現場也備有更衣室可供試穿，免費修改褲長服務
鑀德恩每年年底至農曆新年前都會舉辦一場廠拍特賣會以回饋廣大消費者的支持，每次舉辦都盛況空前，吸引許多人排隊也要買，因為價格實在是太划算，桃竹苗區有大園廠及青埔廠，苗栗竹南廠共三個場地。款式齊全每週都會陸續補貨增加新款，現場購物滿2000元提供刷卡結帳服務。
地址:桃園市大園區擴大工業區大工路41號 電話:03-386-8778地址:桃園市大園區中山南路二段187巷36號 電話:03-381-0080地址:苗栗縣竹南鎮新南里崁頂街182號 電話:037-633-3244星期例假日照常營業 營業時間:AM11:00~PM19:00
廠拍特賣會請看來這邊：https://www.facebook.com/dy.warehouse/posts/3995617937123268
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言