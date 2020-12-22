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經典黑、夢幻天空藍 Ferragamo新款手機包優雅登場
因應現代科技需求，迷你包流行持續不退，除了能夠裝手機、耳機之外，不少人也希望能夠同時具備收納鈔票、零錢的功能，再加上今年新冠肺炎疫情影響，空間如果足夠放口罩又更加分。
義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo 2021早春全新推出兩款手機包，分別用了兩大經典標誌性的元素作為設計主題。一款是Gancini金屬Logo包，一款是Vara翻蓋蝴蝶結包。皮革較硬挺的Gancini款搭配金屬鍊背帶典雅輕熟，背後還有小收納夾層，柔美的Vara款則是以皮革背帶展現率性風，兩者容量除了能放手機之外都還有剩餘空間收納其他小物。
顏色方面，除了經典黑色之外，也運用粉藍色、粉紅色呼應來年春季的繽紛甜美，因為尺寸迷你也可以當成身上的掛飾配件再另外配戴其他的包款，也是近期很流行的穿搭造型方式。
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