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紐約藝術家打造BOSS耶誕櫥窗 帶來太空溫馨歷險故事
每年的時尚品牌耶誕櫥窗都讓人感受到濃厚的節慶喜悅，今年BOSS與紐約藝術家、插畫家Justin Teodoro合作推出限量聯名假日系列，用繽紛的色彩和可愛圖樣營造活潑氣息，而Justin Teodoro也特別為BOSS打造耶誕主題櫥窗，從11月底開始，在德國三大百年指標性商場柏林KaDeWe百貨、漢堡Alsterhaus百貨和慕尼黑Oberpollinger百貨都可以看到。
BOSS IN SPACE - A Cosmic Christmas是今年BOSS的耶誕櫥窗主題，以奇趣的連載漫畫裝置呈現，講述了一個奇妙、色彩繽紛的冒險故事。故事發生在耶誕前夕，一艘來自BOSS星球的太空船闖入Justin的工作室，帶著他進入陌生世界。戴上太空帽，他與路人和觀察者一起前往BOSS星球，發現糖谷的美味佳餚，盡情享受滑冰以及與朋友們一同歡樂地慶祝銀河派對。拐杖糖、耶誕樹等充滿節慶氛圍的元素也為櫥窗增添熱鬧感。
Justin還特別創作了自己與櫥窗自拍的圖樣，展現搞怪充滿好奇心的態度，也再次讓人體會到如同他作品中同樣的樂觀和幸福感。
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