濕冷天露營如何穿出時尚感？ UGG新靴防水又保暖

最近北台灣因鋒面影響雨下不停，但對上班族來說好不容易盼到的周末假期還是會想出門遊玩放鬆一下心情，尤其近來掀起的露營風潮，更是讓許多人趨之若鶩。在這種濕濕冷冷的天氣，露營穿搭最不能少的就是一雙防水又保暖的鞋款，兼顧舒適與機能性，讓人能夠更快速適應戶外生活。

宇宙林思宇、程予希穿上UGG體驗露營樂趣。圖／UGG提供

美國時尚生活品牌UGG推出全新防水靴款，使用防水材料和可調節溫度的羊毛融入街頭感外型設計，保暖又舒適。像是經典的Adirondack III極地靴與男款BUTTE極地靴，結合了時下最夯的山系穿搭風格和防水性能，採用了接縫密封的防水皮革和牛皮鞋面搭配運動鞋底設計，可禦寒攝氏-32°，造型上除了有大地色系，也有可愛甜美的粉紅色、狂野豹紋等可以選擇。 Adirondack III Hiker極地靴，9,000元。圖／UGG提供

Adirondack III極地靴，10,800元。圖／UGG提供