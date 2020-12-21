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佳節送祝福 FRED璀璨珠寶4種華麗一次滿足！

聯合報 / 記者孫曼／專題即時報導
FRED珠寶以象徵不同幸運的珠寶設計符碼，歡慶佳節、迎向嶄新的未來。圖／FRED提供
FRED珠寶以象徵不同幸運的珠寶設計符碼，歡慶佳節、迎向嶄新的未來。圖／FRED提供

一年一度的耶誕節即將於本週到來，是為親朋好友選購紀念好禮、傳遞心意與祝福的美好時刻。怎樣的設計既能銘誌謝意、又能為對方帶來增添好運、時刻守護？LVMH集團旗下的法國現代珠寶品牌斐登（FRED）一系列雅緻華美的珠寶作品，將美好的意念與想望化作好禮，為身邊的人帶來隨身相伴的溫暖與快樂。

Chance Infinie系列鑽石流蘇綴飾項鍊，244萬300元。圖／FRED提供
Chance Infinie系列鑽石流蘇綴飾項鍊，244萬300元。圖／FRED提供
FRED珠寶以象徵不同幸運的珠寶設計符碼，歡慶佳節、迎向嶄新的未來。圖／FRED提供
FRED珠寶以象徵不同幸運的珠寶設計符碼，歡慶佳節、迎向嶄新的未來。圖／FRED提供

以雙扭線結構為主要設計元素的Chance Infinie系列，「∞」圖騰在西方象徵無限、代表無盡機遇與潛能，在東方則可解讀為諧音「發」的8字樣，在所有文化中都是極為好運的正面寓意。Chance Infinie系列以貴金屬打造標誌性的雙環結構，飾以閃耀鑽石或代表個人的幸運寶石，不論是戒指、手鍊、或項鍊，都以無限幸運時刻守護配戴者。

經典的Force 10系列，最初的設計靈感來自海洋，是由品牌創始人Fred Samuel的長子兼帆船運動冠軍，以航海纜繩為靈感為其愛妻所設計的。傳承誕生時這份深刻的真誠情意，標誌性的珍貴鍊釦，除了為了2020耶誕而全新創作的白金鑲嵌黑鑽與白鑽款，還有鑲飾鑽石和各色彩色寶石之作，可配搭編織或鎖鍊式鍊繩，寓意家庭成員之間堅不可摧的情感紐帶。

而針對風格華麗的送禮對象，耀眼的Ombre Féline系列採用豹爪圖案設計，鋪鑲大量美鑽、綴以對比的黑色尖晶石，搭配溫暖的黃金色調，流暢的線條更凸顯整體愉悅歡慶的節日氛圍，是派對季節的珠寶首選。而巧玩幾何方圓的Success系列，俐落的設計線條深具時尚魅力、搭配性高，圓潤柔美之中帶著剛毅力量，象徵勇於創新的個性女子，彷彿展現未來希望、夢想的幸運符碼。

FRED珠寶以象徵不同幸運的珠寶設計符碼，歡慶佳節、迎向嶄新的未來。圖／FRED提供
FRED珠寶以象徵不同幸運的珠寶設計符碼，歡慶佳節、迎向嶄新的未來。圖／FRED提供
Chance Infinie系列玫瑰金鑽石鑲嵌寬版戒指，19萬6,600元。圖／FRED提供
Chance Infinie系列玫瑰金鑽石鑲嵌寬版戒指，19萬6,600元。圖／FRED提供
Success系列白金黃金造型手鐲，28萬700元。圖／FRED提供
Success系列白金黃金造型手鐲，28萬700元。圖／FRED提供
Force 10系列鑽石鍊釦耳環，28萬6,200元。圖／FRED提供
Force 10系列鑽石鍊釦耳環，28萬6,200元。圖／FRED提供
Force 10系列多鍊釦鑽石鑲嵌手鍊，130萬9,900元。圖／FRED提供
Force 10系列多鍊釦鑽石鑲嵌手鍊，130萬9,900元。圖／FRED提供
Force 10系列綠色漸層鑽鍊釦，29萬8,500元；18K黃金鍊繩，17萬3,800元。圖／FRED提供
Force 10系列綠色漸層鑽鍊釦，29萬8,500元；18K黃金鍊繩，17萬3,800元。圖／FRED提供
OMBRE FÉLINE系列耳環，18k黃金、黑漆和鑽石黑色尖晶石，87萬7,800元。圖／FRED提供
OMBRE FÉLINE系列耳環，18k黃金、黑漆和鑽石黑色尖晶石，87萬7,800元。圖／FRED提供
OMBRE FÉLINE系列戒指，18k黃金、黑漆和鑽石黑色尖晶石，80萬7,600元。圖／FRED提供
OMBRE FÉLINE系列戒指，18k黃金、黑漆和鑽石黑色尖晶石，80萬7,600元。圖／FRED提供
Chance Infinie系列白金滿鑽戒指，50萬9,100元。圖／FRED提供
Chance Infinie系列白金滿鑽戒指，50萬9,100元。圖／FRED提供
Success系列鑽石鑲嵌戒指，40萬9,100元。圖／FRED提供
Success系列鑽石鑲嵌戒指，40萬9,100元。圖／FRED提供
OMBRE FÉLINE系列項鍊18k黃金和鑽石，31萬1,900元。圖／FRED提供
OMBRE FÉLINE系列項鍊18k黃金和鑽石，31萬1,900元。圖／FRED提供
Chance Infinie系列鑽石流蘇綴飾項鍊，244萬300元。圖／FRED提供
Chance Infinie系列鑽石流蘇綴飾項鍊，244萬300元。圖／FRED提供
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Success系列幾何造型黃金耳環，14萬6,800元。圖／FRED提供
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