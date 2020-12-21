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佳節送祝福 FRED璀璨珠寶4種華麗一次滿足！
一年一度的耶誕節即將於本週到來，是為親朋好友選購紀念好禮、傳遞心意與祝福的美好時刻。怎樣的設計既能銘誌謝意、又能為對方帶來增添好運、時刻守護？LVMH集團旗下的法國現代珠寶品牌斐登（FRED）一系列雅緻華美的珠寶作品，將美好的意念與想望化作好禮，為身邊的人帶來隨身相伴的溫暖與快樂。
以雙扭線結構為主要設計元素的Chance Infinie系列，「∞」圖騰在西方象徵無限、代表無盡機遇與潛能，在東方則可解讀為諧音「發」的8字樣，在所有文化中都是極為好運的正面寓意。Chance Infinie系列以貴金屬打造標誌性的雙環結構，飾以閃耀鑽石或代表個人的幸運寶石，不論是戒指、手鍊、或項鍊，都以無限幸運時刻守護配戴者。
經典的Force 10系列，最初的設計靈感來自海洋，是由品牌創始人Fred Samuel的長子兼帆船運動冠軍，以航海纜繩為靈感為其愛妻所設計的。傳承誕生時這份深刻的真誠情意，標誌性的珍貴鍊釦，除了為了2020耶誕而全新創作的白金鑲嵌黑鑽與白鑽款，還有鑲飾鑽石和各色彩色寶石之作，可配搭編織或鎖鍊式鍊繩，寓意家庭成員之間堅不可摧的情感紐帶。
而針對風格華麗的送禮對象，耀眼的Ombre Féline系列採用豹爪圖案設計，鋪鑲大量美鑽、綴以對比的黑色尖晶石，搭配溫暖的黃金色調，流暢的線條更凸顯整體愉悅歡慶的節日氛圍，是派對季節的珠寶首選。而巧玩幾何方圓的Success系列，俐落的設計線條深具時尚魅力、搭配性高，圓潤柔美之中帶著剛毅力量，象徵勇於創新的個性女子，彷彿展現未來希望、夢想的幸運符碼。>
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