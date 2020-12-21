佳節送祝福 FRED璀璨珠寶4種華麗一次滿足！

一年一度的耶誕節即將於本週到來，是為親朋好友選購紀念好禮、傳遞心意與祝福的美好時刻。怎樣的設計既能銘誌謝意、又能為對方帶來增添好運、時刻守護？LVMH集團旗下的法國現代珠寶品牌斐登（FRED）一系列雅緻華美的珠寶作品，將美好的意念與想望化作好禮，為身邊的人帶來隨身相伴的溫暖與快樂。

Chance Infinie系列鑽石流蘇綴飾項鍊，244萬300元。圖／FRED提供 FRED珠寶以象徵不同幸運的珠寶設計符碼，歡慶佳節、迎向嶄新的未來。圖／FRED提供

以雙扭線結構為主要設計元素的Chance Infinie系列，「∞」圖騰在西方象徵無限、代表無盡機遇與潛能，在東方則可解讀為諧音「發」的8字樣，在所有文化中都是極為好運的正面寓意。Chance Infinie系列以貴金屬打造標誌性的雙環結構，飾以閃耀鑽石或代表個人的幸運寶石，不論是戒指、手鍊、或項鍊，都以無限幸運時刻守護配戴者。

經典的Force 10系列，最初的設計靈感來自海洋，是由品牌創始人Fred Samuel的長子兼帆船運動冠軍，以航海纜繩為靈感為其愛妻所設計的。傳承誕生時這份深刻的真誠情意，標誌性的珍貴鍊釦，除了為了2020耶誕而全新創作的白金鑲嵌黑鑽與白鑽款，還有鑲飾鑽石和各色彩色寶石之作，可配搭編織或鎖鍊式鍊繩，寓意家庭成員之間堅不可摧的情感紐帶。