6款港點下午茶398！「吉品初筵」還有「1人粵菜套餐」

擁有許多忠實顧客的「吉品海鮮」，繼敦南、信義店之後，再以年輕化的品牌定位，於台北東區新成立「吉品初筵」，不僅提供桌菜、合菜套餐、個人套餐外，更於下午茶時段，推出「下午茶點心套餐」方案。為慶祝新店開幕，到店消費即贈流沙包，另外還有面膜、海鮮券、下午茶套餐券等不同滿額優惠。

以經典粵菜為主的吉品海鮮，創業至今已有15年的時光。店內除了粵菜菜桌常見的鮑參肚翅等頂級食材，亦有多款大小菜餚。此次吉品新打造的「吉品初筵」，位於東區商圈，以中式園林的輪廓作為設計語彙主軸，共約350坪，設有206席座位，其中包含6間適合8～16人的包廂，其餘則是適合小團體用餐的空間，運用更為年輕化。菜單中，保留吉品海鮮8成的招牌菜色，其餘則針對年輕化的市場重新調整。

單點菜餚中，主要區分為港式燒滷、絕品海味、珍美肉品等多個類別，包括鮑魚料理、冰燒三層肉、北京片皮鴨都是店內的招牌菜色，其中「北京片皮鴨」選用重5斤半的宜蘭北鴨料理而成，須2天前預定，每隻1,800元起。至於港式點心類，則有金絲蘿蔔卷、火腿焗燒餅、酥皮叉燒包等30餘種選擇，每份120元起。其他如飄香荷葉飯、瑞士牛柳絲炒金邊粉、鮑汁鳳爪、錦滷炸餫飩、蓬萊素鵝等菜色，都是針對吉品初筵新推出的菜色，適合老客嘗鮮。

為了方便客人用餐，店內還推出有單人套餐與4、6、8人的合菜套餐。單人套餐每套680元起，價格較信義、敦南店的套餐便宜2成，就能吃到養生燉湯、白灼松阪肉、蝦皮蘆筍餃、臘味粒炒飯等菜色，升級880元的套餐中，就吃得到蒜蓉冬粉蒸翡翠鮑、鮑汁乾燒伊麵等料理。至於合菜套餐，則有4人3,380、6人4,980、8人6,980等3種價位，8人的方案中，就可嚐到燒味三拼盤、蒜蓉冬粉蒸翡翠鮑等10道菜式與甜湯，平均每人不到900元。至於下午茶時段，用餐者可從龍皇蝦鮮蝦餃、臘味蘿蔔糕等16款點心中任選6款，再搭配甜品4選1，以及1份甜湯，每人398元（含茶資）。