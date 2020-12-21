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日威迷開搶 老牌日威酒廠Mars超限量酒款登台

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
駒之岳2020限定版、浅葱斑、駒之岳IPA風味桶（左起），正式在台灣限量上市。圖／大爵文創提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
駒之岳2020限定版、浅葱斑、駒之岳IPA風味桶（左起），正式在台灣限量上市。圖／大爵文創提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

Mars信州蒸餾所隸屬來自鹿兒島的本坊（Hombo）酒造集團，由本坊家族七兄弟於1872年成立，至今將近150年，是日本極為重要的酒造集團。本月在台上市3個限量酒款。

全台限量600瓶的「駒之岳2020限定版」，是限量裝瓶的單一麥芽威士忌，來自座落在日本長野縣標高798公尺深山幽谷裡的信州蒸餾廠，在雪莉桶與美國白橡木桶中熟成。成熟蜜李的香味飽滿奔放，接著是淡雅的甜潤蜂蜜和香草的甘美。口感均衡，帶有甜橙的果香與約略烘烤的氣息，讓人聯想到咖啡可可，此後但仍然保留著微甜而溫和的風味。

全台限量120瓶「浅葱斑」酒標上的浅葱斑蝴蝶，是畫家中之間（Tomoko Nakanom）的藝術作品，浅葱斑每年9月都會在信州蒸餾廠翩翩飛舞，該酒款勾兌採用了陳年超過8年的老酒，並調合了穀物威士忌，讓整體表現更加有層次。品飲時洋溢令人愉悅的香氣和味道，使人聯想到圍繞蒸溜所阿爾卑斯山腳下的森林。

全台限量30瓶的「駒之岳IPA風味桶」，使用位在同廠區的南信州啤酒駒之岳醸造所生產的印度淡艾爾（IPA）酒桶過桶，風味如典型的IPA調性。柑橘啤酒花、青草、青蘋果、香草。飲用口感充滿柑橘、蜂蜜、啤酒花淡雅的苦味、並夾帶著淡淡木質芬芳。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Mars信州蒸餾所隸屬來自鹿兒島的本坊（Hombo）酒造集團，有近150年歷史。圖／大爵文創提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Mars信州蒸餾所隸屬來自鹿兒島的本坊（Hombo）酒造集團，有近150年歷史。圖／大爵文創提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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