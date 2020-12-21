加價99元韓式小菜吃到飽 「SAIKABO」全台首店插旗南港

年底正是聚餐旺季，Global Mall環球購物中心在12月引進多個美食獨家或新北首家新櫃，南港車站也引進首度進軍台灣、來自日本的韓國正宗料理餐廳的「SAIKABO」，更推出「99元韓式家常菜吃到飽」，平日午餐主餐單點加99元即可享6至8道菜自助吧吃到飽，慶祝開幕，12月21日至12月31日指定飲品享第⼆杯半價。

「SAIKABO」是來自⽇本的連鎖韓國料理餐廳，可說是一家「韓日混血」的韓式家庭料理餐廳。在日本成立超過20年，於東京、⼤阪等地達33間分店，「SAIKABO」泡菜更是由韓國⼤使認可，在⽇韓國際交流期間選定作為韓國代表美⻝贈與⽇本天皇。「SAIKABO」首家海外分店進軍台灣，並看準南港車站多鐵共構及商圈發展性，全台首店選擇進駐Global Mall南港車站。

在店內裝潢上，「SAIKABO」融合⽇、韓⽂化元素，菜色則兼具韓式美味又融合日本清淡感，除了石鍋拌飯、蔘雞湯、嫩豆腐湯、海鮮煎餅等韓式國民料理，台灣韓式料理少見的牛骨湯、燉煮五花豬、水冷麵及明太子等家常菜也能品嚐到。

此外，「SAIKABO」將源於⽇本餐廳附有⾃助式餐⻝吧區概念引進，推出類⾃助餐形式，豐富的韓國⼩菜，像是清爽微辣的泡菜、蘿蔔等涼拌蔬菜，還有多種配料參拌的雜菜，以及特製辣醬拌炒的⾁品御膳料理、招牌蔥煎餅、國⺠⼩吃辣炒年糕、清爽養⾝粥品，多達6至8菜，午餐時段單點一道菜加99元，即可享有韓國家常菜自助吧吃到飽，一個人也能盡情享受多種口味的韓國料理，多人同行，還可享優惠吃到飽加價購，多1人少10元。