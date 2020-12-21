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瑞士捲日均產1.6萬捲 全聯We Sweet美味關鍵密碼1357

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
全聯「We Sweet」蛋糕好吃的秘密在於運用自動化打發機將蛋糕體升級並穩定品質，圖為平均一天產量可達 1.6 萬捲的瑞士捲。圖/記者何雅玲攝
全聯「We Sweet」蛋糕好吃的秘密在於運用自動化打發機將蛋糕體升級並穩定品質，圖為平均一天產量可達 1.6 萬捲的瑞士捲。圖/記者何雅玲攝

全聯自有品牌「We Sweet」的甜點，深受消費者好評，今年的銷售額再創新高紀錄，光是冷藏品項即衝破18億元，連同常溫款總計超過27億，明年可望挑戰30億。熱銷主因除了最高訂價不到150元的平價高CP值、方便易取得、主題聯名推陳出新之外，增設可將蛋糕體升級並穩定量化品質的自動化打發機等設備，可說是全聯「We Sweet」甜點好吃的秘密。

全聯於2016年推出「We Sweet」自由品牌甜點，原為隱身在店內的商品之一，直到跟知名巧克力Hershey's聯名後，一夕爆紅，兩波共創下2.9億業績。目前，年度熱銷前三名款依序是提拉米蘇捲、蜂蜜蛋糕及雙拼捲。其中，提拉米蘇捲自2011年推出至今10年，總計銷量達835萬盒。其他明星商品還有2017年推出至今銷量40萬盒的草莓卡士達蛋糕、今年10月上市已賣9萬盒的香芋布丁蛋糕。

而全聯「We Sweet」蛋糕好吃的秘密在於，供應商之一的「歐藝烘焙」於2017年10月導入的台灣第一台自動化打發機的「1、3、5、7」美味關鍵密碼；意指一貫化連續作業、三段連續充氣打發、五道麵糊混和程序、攝氏七度溫度控制。

「歐藝烘焙」今 (21) 日首度對媒體曝光的這台號稱「蛋糕界的法拉利」的荷蘭Trefa全自動連續充氣打發機，可在短時間內完成蛋糕原料（蛋白、蛋黃）的攪拌打發均勻密度，讓每一塊蛋糕保有相同的質地與美味口感。同時，還可依照不同產品的需求，設定打發程度，確保麵糊從開始到結束都能有一樣的密度比重。如此量產出蛋糕組織更細緻、更穩定，色澤更好、口感更佳的「We Sweet」蛋糕。

「歐藝烘焙」於2006年起與全聯合作，為全聯前二大供應甜點的廠商，占全聯全年甜點營業額約 30%，每日接收來自全聯的訂單，當日新鮮製作並出貨。主要產線為蛋糕捲、生日蛋糕等戚風類蛋糕商品，以生乳捲的戚風蛋糕體為例，搭配25米高產能連續式隧道爐，正常一天八小時估算，光是瑞士捲一小時可烘烤 500 盤、2000 捲，平均一天產量可達 1.6 萬捲。12月為全年旺季，一天出貨量更可達 2.4 萬捲，而今年聖誕節前二、三天，草莓卡士達蛋糕及晶鑽生巧慕斯蛋糕的單日產量更是各達5000盒。

全聯表示，目前蛋糕烘培業五大趨勢，包括品牌化和高檔化、安全化、健康化和功能化、時尚化和多元化、文化和個性化。We Sweet今年年度TOP 5檔期依序為好時、抹茶、kiri、芋頭 、瑞士三角。展望明年，希望將We Sweet以最好吃的甜點是與你一起吃甜點為推廣訴求，打造成消費大眾的日常小確幸。

全聯「We Sweet」明星商品之一草莓卡士達蛋糕。圖/全聯提供
全聯「We Sweet」明星商品之一草莓卡士達蛋糕。圖/全聯提供
全聯「We Sweet」蛋糕好吃的秘密在於運用自動化打發機將蛋糕體升級並穩定品質，圖為全聯「We Sweet」聖誕甜點之ㄧ晶鑽生巧慕斯蛋糕。
全聯「We Sweet」蛋糕好吃的秘密在於運用自動化打發機將蛋糕體升級並穩定品質，圖為全聯「We Sweet」聖誕甜點之ㄧ晶鑽生巧慕斯蛋糕。
全聯「We Sweet」蛋糕好吃的秘密在於運用自動化打發機將蛋糕體升級並穩定品質，圖為全聯「We Sweet」草莓卡士達蛋糕。圖/記者何雅玲攝
全聯「We Sweet」蛋糕好吃的秘密在於運用自動化打發機將蛋糕體升級並穩定品質，圖為全聯「We Sweet」草莓卡士達蛋糕。圖/記者何雅玲攝
全聯「We Sweet」自由品牌年度最熱銷的是提拉米蘇捲。圖/全聯提供
全聯「We Sweet」自由品牌年度最熱銷的是提拉米蘇捲。圖/全聯提供
全聯「We Sweet」聖誕甜點之ㄧ晶鑽生巧慕斯蛋糕。圖/全聯提供
全聯「We Sweet」聖誕甜點之ㄧ晶鑽生巧慕斯蛋糕。圖/全聯提供

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