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日本人跨年這樣吃！和酒X繼光香香雞 穿越日本過新年

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
和酒將日本人聖誕節吃炸雞的傳統帶到台北，並與繼光香香雞推聯名炸雞與無可樂的可樂風味特調，歡樂滿點。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
和酒將日本人聖誕節吃炸雞的傳統帶到台北，並與繼光香香雞推聯名炸雞與無可樂的可樂風味特調，歡樂滿點。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

好想去日本旅遊？一時三刻這個夢想應該還無法即時完成，但前往一處有日本風味與滋味的品飲空間？這便相對容易多了。台北知名日式酒吧「和酒（WA-SHU）」由日籍調酒師稻葉智章打理，又以精擅各種風味的蒸餾酒聞名。和酒近期將酒吧門口改造為神社造型，再與「繼光香香雞」聯手，推出神秘新口味炸雞與可樂組合，將日本喜愛在聖誕節吃炸雞的風氣帶入酒吧，歡樂十足！

除了門口的鳥居造型，和酒團隊再於店中裝設「奉納箱」、神社入口用以清潔洗滌的「手水舍」，加上豎立的紅傘、長椅，氣氛滿點；不僅如此與繼光香香雞聯名的特製炸雞，是由和酒選用數十種辛香料細膩醃漬，最後沾上和酒特製的煙燻美乃滋，讓美味再昇華；同時店家再打造全新風味調酒：以伏特加為基底，嚴選香草與香料，調製中不加入一滴可樂，卻打造出擁有可樂風味的調酒「Wa-Shu可樂」！調酒單杯350元，炸雞單份200元，組合價則為500元。可樂共使用了沁泡過柳橙的伏特加、丁香威士忌、肉桂威士忌，再用辣椒燒酎，蜂蜜、檸檬汁、香草，最後再打入二氧化碳，所以口感擁有鮮明的氣泡感。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

不僅如此，和酒再與甜點小舖Sweet Me跨界合，將White Lady、Coffee Negroni等調酒轉化為三款大人系甜點，香甜並具酒香。從12月26日起至12月30日連續五天，並有「無向」、「PUN」、「榕」、「Testing Room」與「小谷」五間知名酒吧，帶來客座調酒師活動；其中還有兩項特製的和酒聯名商品：繪馬和御守。兩者售價皆為100元，前者可寫上想要祈福的願望，並將懸掛於門外，而黑色的「和酒」御守則宛如「黑卡」，未來的2021年，凡持和酒御守，消費都將免服務費。

而12月31日跨年當晚10點半至凌晨一點，有預約訂位的消費者，將免費獲得帶有祈福意念的「繪馬」，以及日本傳統的無酒精甘酒（Rice Wine）；由於日本傳統文化有著須在跨年12點前吃完蕎麥麵的習俗，和酒團隊再送上一碗頗有儀式感、Tomo san自製的蕎麥麵，搭配神社鐘聲，在微醺、聆聽與飲食間，瞬間穿越日本、也跨向全新一年。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

門口同時具備洗手舍、奉納箱，帶來鮮明的文化意味；奉納箱的零錢未來也將捐助給慈善單位。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
門口同時具備洗手舍、奉納箱，帶來鮮明的文化意味；奉納箱的零錢未來也將捐助給慈善單位。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
紅紫蘇（左）、蘋果酒（右）都是「和酒」的經典特調飲品：前者以味道圓融的燒酎和香氣濃郁的紫蘇為原料，後者則使用未桶陳的白蘭地與蘋果白蘭地加入二氧化碳，帶來清爽氣泡感與香檳聯想。圖 / 和酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
紅紫蘇（左）、蘋果酒（右）都是「和酒」的經典特調飲品：前者以味道圓融的燒酎和香氣濃郁的紫蘇為原料，後者則使用未桶陳的白蘭地與蘋果白蘭地加入二氧化碳，帶來清爽氣泡感與香檳聯想。圖 / 和酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
和酒（Wa-Shu）將門口打造成神社入口的鳥居，趣味十足。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
和酒（Wa-Shu）將門口打造成神社入口的鳥居，趣味十足。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
特製的繪馬和御守，採限量販售。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
特製的繪馬和御守，採限量販售。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

日本 甜點

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