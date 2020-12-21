信義區百貨跨年最搶手餐廳 延長營業、辦市集與民同歡

因為疫情無法出國，今年國內跨年活動相當熱鬧，當中又以可看見台北101跨年煙火秀的信義商圈餐廳最搶手，新光三越台北信義新天地在跨年當天一口氣舉辦四場大型跨年派對與市集，可欣賞跨年煙火的WILDWOOD、GB鮮釀啤酒餐廳跨年派對皆已額滿，餐廳訂位也達9成滿。另外，微風信義、微風南山高樓層餐廳跨年當天延長營業時間最晚到凌晨3點半。微風信義「MORTON’S」、「饗饗」；微風南山「SAFFRON46」、「Smith & Wollensky」高樓層餐廳早在開放訂位一周內訂位已額滿；遠百信義A13高樓層餐廳首度開放戶外觀景台，訂位也已近滿位。

今年新光三越全台各分店一共推出50場跨年系列活動與全民一起瘋跨年，12月31日台北信義新天地一口氣舉辦4場大型跨年派對與市集，除了已額滿的A9「WILDWOOD」、A11「GB鮮釀啤酒餐廳」跨年派對與A8「戶外廣場美式嘉年華跨年派對」外，另外集結55家餐飲品牌，從下午4點至凌晨12點半在香堤廣場推出搖滾跨年市集。新光三越指出，今年跨年夜訂位狀況去年比成長約10%，餐廳以「橘色涮涮屋」、「WILDWOOD」、「老乾杯」、「教父牛排」、「Chope Chope Eatery」等最搶手，訂位率皆已滿席，整體訂位狀況已有9成滿。跨年夜信義店共計有14家餐廳延長營業，最晚營業至凌晨2點。

新光三越信義A9的WILDWOOD，擁視野絕佳的戶外露台，跨年夜訂位與派對皆已額滿。圖／摘自WILDWOOD粉絲團

遠百信義A13耶誕期間，餐廳以餐酒類較受歡迎，「旭集」、「Hooters」一位難求，桌菜類以「筷炒」、「四川吳抄手」、「1010湘食堂」、「偷飯賊」有高人氣，餐期時段近滿位，預估人潮成長20%。至於跨年大餐，主打高空景觀視野的三大主題餐廳「旭集」、「Hooters」、「steak bistro和洋」首度開放戶外觀景平台，讓用餐同時可近距離觀賞絢爛煙火秀，目前訂位已接近滿位。

遠百信義A13高樓層餐廳Hooters，跨年夜訂位已近額滿。圖／Hooters提供

微風其他高樓層餐廳，訂位也已超過9成，另外微風松高的「TEXAS ROADHOUSE」、「TGI FRIDAYS」、微風南山的「Trine & Zen」、「UMAMI金色三麥」等共19家餐廳也在跨年夜延長營業時間，享用跨年套餐後，還可至戶外享受倒數時刻。微風南山則首次舉辦耶誕跨年市集，12月25日至12月27日下午2點至晚間7點，以及跨年夜下午5點至凌晨2點在一樓廣場周邊推出。另外，「週末炸雞俱樂部」與「Asahi」聯手打造快閃露營車，即日起至1月10日現身微風南山。

信義商圈百貨高樓層餐廳，是耶誕、跨年最搶手的訂位標的，圖為微風信義MORTON’S。圖／微風提供

另外，新光三越即日起至1月3日推出跨年慶回饋，依各店不同會員獨享單筆滿3,000送200、5,000送300回饋；元旦至1月3日持新光三越skm pay綁定新光三越聯名卡刷卡滿3,000元送300、持7大指定銀行信用卡滿3,000元送200。

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