快訊

倒楣房東豪華違建遭租客販毒 新北市派人整間拆光

旭富藥廠今再度爆炸 桃市府勒令4棟生產全停工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小蘑菇、紅蘋果太可愛了！Just Gold耶誕獻童話魔法

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
鎮金店全新「奇妙幻想」系列於夢幻浪漫的耶誕節全新上市。圖／鎮金店提供
鎮金店全新「奇妙幻想」系列於夢幻浪漫的耶誕節全新上市。圖／鎮金店提供

迎接即將到來的耶誕佳節，Just Gold鎮金店推出一系列共4款全新的「奇妙幻想」系列夢幻吊墜，以經典童話故事的魔法元素為設計主角，讓人將童話故事中的動人魅力隨身攜帶，為日常生活增添華麗的魔力。

南瓜車吊墜的啟發，自然是灰姑娘故事中，由神仙教母施法將南瓜搖身一變成為前往幸福美滿的南瓜馬車，開啟灰姑娘與王子的浪漫相遇。純金吊墜以鏤空的方式打造成南瓜馬車，頂部綴以愛心小皇冠，顯得甜美可愛。紅蘋果吊墜則將以立體的純金打造蘋果外形，內裡盛載著滿滿的紅色水晶，鮮明的色彩對比，重現童話中甜美而神秘的魔法之物。

夢遊仙境時沿途所見的小蘑菇，也成了此次創作的靈感，鎮金店更巧妙利用金葉鏤空設計增加層次感，讓整體造型更為童趣可愛。而最後一款的吊墜，則是在冒險故事中象徵勇氣的熱氣球，吊墜上、下部分更特地採用可輕微擺動的小巧思，利用人造水晶的光線折射帶出熱氣球的飄浮感，配戴起來更閃耀動人。

奇妙幻想蘑菇吊墜，21,600元。圖／鎮金店提供
奇妙幻想蘑菇吊墜，21,600元。圖／鎮金店提供
鎮金店全新「奇妙幻想」系列於夢幻浪漫的耶誕節全新上市。圖／鎮金店提供
鎮金店全新「奇妙幻想」系列於夢幻浪漫的耶誕節全新上市。圖／鎮金店提供
奇妙幻想系列熱氣球吊墜，12,600元。圖／鎮金店提供
奇妙幻想系列熱氣球吊墜，12,600元。圖／鎮金店提供
奇妙幻想紅蘋果吊墜，16,600元。圖／鎮金店提供
奇妙幻想紅蘋果吊墜，16,600元。圖／鎮金店提供
奇妙幻想南瓜車吊墜，20,800元。圖／鎮金店提供
奇妙幻想南瓜車吊墜，20,800元。圖／鎮金店提供
鎮金店全新「奇妙幻想」系列於夢幻浪漫的耶誕節全新上市。圖／鎮金店提供
鎮金店全新「奇妙幻想」系列於夢幻浪漫的耶誕節全新上市。圖／鎮金店提供

延伸閱讀

Uber耶誕暖身 推乘車優惠還可參加抽獎

鴻海印度廠傳試產iPhone 12 集團不評論

桃園「300秒煙火」元旦獨家登場！台茂推「耶誕光雕秀＋40家市集」，近距離煙火秀好吸睛

傳蘋果暫緩下單 緯創開低走低

相關新聞

搶耶誕節贈禮市場！ 華航飛行夾克3.0開賣

耶誕鈴聲響起，空氣被幸福的氛圍擁抱，隨著佳節來臨，華航eMall推出最新一代飛行夾克3.0經典復古版，並祭出耶誕快閃活動...

15到24歲青少年輕生案 未就學人數是在學生的兩倍

近期校園傳出多起不幸事件，教育部將加強校內心理輔導資源。不過立委賴品妤今天表示，按自殺防治中心統計，國內15到24歲非學...

小蘑菇、紅蘋果太可愛了！Just Gold耶誕獻童話魔法

迎接即將到來的耶誕佳節，Just Gold鎮金店推出一系列共4款全新的「奇妙幻想」系列夢幻吊墜，以經典童話故事的魔法元素...

Pinkoi再推莫蘭迪色系醫療口罩 絕美大理石紋限量1萬盒

秋冬防疫專案12月正式上路，再度掀起一波口罩購買潮，Pinkoi宣布再攜手臺灣口罩國家隊涔宇科技，帶來6種質感新花色醫療...

重返原創經典 全新班瑞克系列酒款上市

位於蘇格蘭北斯佩賽地區的班瑞克（Benriach）酒廠，長期以來以經典、泥煤、三次蒸餾風格威士忌，以及使用來自世界各地的...

5克拉鑽戒套牢亞莉安娜！鑽石珍珠雙主石設計太浪漫

美國歌壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）昨日透過IG放閃，宣布訂婚與男友Dalton Gomez訂婚。今年2...

低成本！簡單一招 舊表也有新鮮感！

每年跨越12月，都有種時間交替的時序感。動輒六位數起跳的高價名表，並非每年、每個人都能輕鬆消費。但又想擁有為手腕、為全身...

2020拍賣熱！亞洲藏家崛起 網拍、私洽帶動業績成長

2020年全球各行各業雖然受到疫情影響，但也促成許多行業把握時機、積極轉型，加速數位化的發展；國際拍賣行就是其中很好的例...

湯圓口味大PK！誰才是饕客必吃、網紅必打卡的最夯內餡？

冬至到了，當然就是要吃湯圓！近年來湯圓口味日新月異，每年都有各種驚喜和聯名....

國道服務區首創！「智餐點」智慧點餐、取餐系統

國道南投服務區經營廠商新東陽公司首創智慧點餐系統「智餐點」，今天正式啟用，同時搭配「取餐櫃」自助取餐系統，讓消費者從點餐...

像隨身攜帶泰迪熊 Marc Jacobs絨毛托特包可愛又溫暖

隨著氣溫下降，除了服裝要換季之外，如果包款也跟著換季不只能為造型增添趣味，在使用上的保暖度也大大提升。

指針換上彩色條紋 Paul Smith x Braun限量聯名明開賣

喜歡簡約又有設計感手表的人在今年年底又有新的聯名商品可以收集囉！英國設計師品牌Paul Smith即將推出與德國鐘表製造...

熱門新聞

影／餓到見骨...擎天崗牛隻垂死掙扎畫面曝光

一張圖看天氣！兩波東北季風接力吹 冬至濕涼耶誕轉乾

下周三起恐帶來強冷空氣 彭啟明：跨年天氣有變數

登山人數暴增！ 北大武山檜谷莊主列十大超實用「救命文」

今天冬至！北台有雨明漸好轉 吳德榮：本周三波東北季風

冬至到！玉山上午8時20分降初雪 -3.1度積雪0.5公分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。