小蘑菇、紅蘋果太可愛了！Just Gold耶誕獻童話魔法

迎接即將到來的耶誕佳節，Just Gold鎮金店推出一系列共4款全新的「奇妙幻想」系列夢幻吊墜，以經典童話故事的魔法元素為設計主角，讓人將童話故事中的動人魅力隨身攜帶，為日常生活增添華麗的魔力。

南瓜車吊墜的啟發，自然是灰姑娘故事中，由神仙教母施法將南瓜搖身一變成為前往幸福美滿的南瓜馬車，開啟灰姑娘與王子的浪漫相遇。純金吊墜以鏤空的方式打造成南瓜馬車，頂部綴以愛心小皇冠，顯得甜美可愛。紅蘋果吊墜則將以立體的純金打造蘋果外形，內裡盛載著滿滿的紅色水晶，鮮明的色彩對比，重現童話中甜美而神秘的魔法之物。