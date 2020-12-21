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小蘑菇、紅蘋果太可愛了！Just Gold耶誕獻童話魔法
迎接即將到來的耶誕佳節，Just Gold鎮金店推出一系列共4款全新的「奇妙幻想」系列夢幻吊墜，以經典童話故事的魔法元素為設計主角，讓人將童話故事中的動人魅力隨身攜帶，為日常生活增添華麗的魔力。
南瓜車吊墜的啟發，自然是灰姑娘故事中，由神仙教母施法將南瓜搖身一變成為前往幸福美滿的南瓜馬車，開啟灰姑娘與王子的浪漫相遇。純金吊墜以鏤空的方式打造成南瓜馬車，頂部綴以愛心小皇冠，顯得甜美可愛。紅蘋果吊墜則將以立體的純金打造蘋果外形，內裡盛載著滿滿的紅色水晶，鮮明的色彩對比，重現童話中甜美而神秘的魔法之物。
夢遊仙境時沿途所見的小蘑菇，也成了此次創作的靈感，鎮金店更巧妙利用金葉鏤空設計增加層次感，讓整體造型更為童趣可愛。而最後一款的吊墜，則是在冒險故事中象徵勇氣的熱氣球，吊墜上、下部分更特地採用可輕微擺動的小巧思，利用人造水晶的光線折射帶出熱氣球的飄浮感，配戴起來更閃耀動人。
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