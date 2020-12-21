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Pinkoi再推莫蘭迪色系醫療口罩 絕美大理石紋限量1萬盒

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
卡拉拉白色大理石限量1萬盒，30入/盒，售價300元。圖／Pinkoi提供
卡拉拉白色大理石限量1萬盒，30入/盒，售價300元。圖／Pinkoi提供

秋冬防疫專案12月正式上路，再度掀起一波口罩購買潮，Pinkoi宣布再攜手臺灣口罩國家隊涔宇科技，帶來6種質感新花色醫療口罩，包含「秋冬特殊莫蘭迪款」、「2021跨年限定款」和限量1萬盒的「絕美大理石款」，眾多樣式即日起都在Pinkoi獨家開賣，讓大家防疫也能兼顧時尚造型，耶誕、跨年聚會都成亮眼焦點！

其中僅限量1萬盒的卡拉拉白色大理石，為潑墨時尚系列最新力作，將深淺相異的藍黑灰色以不規則印花呈現，完美還原大理石花紋的美。而黑耀彩光系列則推出全新4種秋冬限定莫蘭迪色系，將霧灰色注入珊瑚紅、紫藕及藏藍色中，凸顯黑色包邊搭配素面設計的時髦細膩感。而2021跨年限定款口罩也限量推出中英城市雙版本，印上世界各大城市名，在無法出國的時刻與國外親友連線迎接2021年嶄新的開始。

Pinkoi除了推出多種質感特殊色醫療口罩，即日起凡購買涔宇科技任一款式口罩，即享有台灣設計品牌：IPPI手作革物、ZENLET、zistoire的多樣水洗牛皮紙、抗菌銅箔口罩收納夾、繽紛皮革口罩鏈等商品專屬加購7.5折優惠。

zistoire皮革口罩鏈，7.5折優惠價210元。圖／Pinkoi提供
zistoire皮革口罩鏈，7.5折優惠價210元。圖／Pinkoi提供
黑耀彩光秋冬新色，推出全新4種秋冬限定莫蘭迪色系，展現時髦風格。50入/盒，售價380元。圖／Pinkoi提供
黑耀彩光秋冬新色，推出全新4種秋冬限定莫蘭迪色系，展現時髦風格。50入/盒，售價380元。圖／Pinkoi提供
2021跨年限定中英文城市版口罩，30入/盒，售價300元。圖／Pinkoi提供
2021跨年限定中英文城市版口罩，30入/盒，售價300元。圖／Pinkoi提供

口罩 跨年

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