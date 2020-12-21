重返原創經典 全新班瑞克系列酒款上市

位於蘇格蘭北斯佩賽地區的班瑞克（Benriach）酒廠，長期以來以經典、泥煤、三次蒸餾風格威士忌，以及使用來自世界各地的多種木桶陳年與換桶的巧妙工藝聞名。

這次班瑞克由首席調酒師Rachel Barrie博士領軍，換上全新包裝，推出全新系列獨特風味的單一麥芽酒款，酒廠的創意傳承也展現在新包裝中。全新班瑞克系列酒款，將於2020年12月起在台灣正式推出。

新包裝靈感來源是二十多年前推出的首款班瑞克單一麥芽威士忌，而此包裝顏色則是發想自酒廠所在位置的斯佩賽地區的自然環境。班瑞克首席調酒師Rachel Barrie博士表示：「新系列酒款完美地結合班瑞克核心傳統與創新。靈感源自於1994年裝瓶的經典10年酒款，充滿豐富濃郁的香氣及高雅、圓潤口感，此新系列酒款重新展現1898年班瑞克的原創，透過威士忌蒸餾風格及獨特的陳年與換桶，在21世紀重返經典。」

Rachel Barrie博士指出：「在新的經典10年酒款中，可以啜飲到更豐富的濃郁香氣及圓潤麥芽特色，而12年酒款（The Twelve）層次鮮明的馥郁香氣，在舌尖上迸出12年威士忌的熟成巔峰。新的煙燻10年和煙燻12年酒款，探索出班瑞克的香甜煙燻味，創新地結合蘭姆酒桶、處女酒桶、馬薩拉桶與傳統的波本桶和雪莉桶風味。」

班瑞克21年、25年和30年系列等極致稀有的酒款歷經數十年熟成，適合品酩人士細細品味。每個酒款選用各種獨特的橡木桶熟成，並交織層次分明、醇厚的煙燻味。

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