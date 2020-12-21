5克拉鑽戒套牢亞莉安娜！鑽石珍珠雙主石設計太浪漫

美國歌壇小天后亞莉安娜（Ariana Grande）昨日透過IG放閃，宣布訂婚與男友Dalton Gomez訂婚。今年27歲的她在IG上一口氣po出多張兩人甜蜜的合影，並大方秀出大克拉的鑽戒。鑽戒的款式相當別緻，是由一枚橢圓形切割的主鑽，搭配一顆珍珠形成的雙主石婚戒，設計相當少見。她與在洛杉磯從事房地產的未婚夫Dalton Gomez自今年1月開始交往，並於6月時透過IG公佈戀情。

根據外媒估計，這枚鑽戒的主鑽重量約在 5-6克拉左右，按照鑽石的色澤、淨度等條件，價值可能在15萬到30萬美元之間。橢圓形的鑽石是好萊塢女星最熱門的婚戒鑽石切割，不過亞莉安娜的鑽戒以傾斜的角度鑲嵌，並配上一枚精緻小巧的珍珠，有別於傳統單鑽婚戒的設計，既優雅又別具個性。這種雙主石的珠寶在法國傳統設計上被稱為toi & moi，意思為「你和我」，分別以兩顆不同形狀、色澤、質地的寶石比喻兩人互相搭配卻又保有自我，意義非常浪漫。 美國歌壇小天后亞莉安娜在IG上大方秀出約5克拉的訂婚鑽戒。圖／取自IG @arianagrande 美國歌壇小天后亞莉安娜在IG上大方秀出約5克拉的訂婚鑽戒。圖／取自IG @arianagrande 美國歌壇小天后亞莉安娜在IG上宣布訂婚喜訊。圖／取自IG @arianagrande