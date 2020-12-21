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低成本！簡單一招 舊表也有新鮮感！
每年跨越12月，都有種時間交替的時序感。動輒六位數起跳的高價名表，並非每年、每個人都能輕鬆消費。但又想擁有為手腕、為全身造型帶來新感覺？為腕表替換一條全新皮表帶，將是相對不傷荷包、又便利的經濟好選擇。雖然看時間以表面為主，但從旁人角度，表帶反而是較為大面積展現的視覺主角。
本地自創品牌「沃坦（Wotan）」最早成立於2009年，品牌採用防撕裂的Cordura上蠟帆布、植鞣牛皮以製作表帶，強悍、濃厚的軍事風格，並以「軍風日常」的美學為產品風格。展示間並曾獲2017台灣室內設計獎與2017 日本Good Design設計獎。包含玩色系列、手染迷彩、傳奇製造者等多個系列，價位約落在3,800至5,000元不等，除了軍規風腕表如沛納海（PANERAI），另也有適用於Apple Watch的系列。
海奕施皮表帶則來自奧地利，早從1765年創立，表帶擁有多個系列各有特色，包含防水100米、防刮花、蘆薈表帶，或擁有鱷魚皮壓紋的小牛皮表帶，可水洗清潔，另有以真皮材質結合天然橡膠系列，價位落在2,700至4,500不等。還沒存夠銀彈換新表？換條新表帶，或許也可以。
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