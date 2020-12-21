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全球首度推出 皇家禮炮「皇家神獸獅王公杯」限量登場

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
皇家禮炮「皇家神獸獅王公杯」，選用象徵英國皇室至高地位的英格蘭雄獅意象。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮「皇家神獸獅王公杯」，選用象徵英國皇室至高地位的英格蘭雄獅意象。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在台灣傲人的頂級手工琉璃工藝加持下，蘇格蘭威士忌領導品牌皇家禮炮，首度推出「皇家神獸獅王公杯」，以象徵英國皇室至高地位的英格蘭雄獅意象，霸氣揭開新年序幕。

正如同皇家禮炮本身所追求的極致製酒工藝，每一只「皇家神獸獅王公杯」均採用嚴密工法，先分段炙燒至850度高溫，經過長達72小時的漫長冷萃後，再經由職人精細研磨、拋光等繁複手續完成。

「皇家神獸獅王公杯」杯口金漆縈繞，恰似光采奪目、如燃燒烈燄般的明亮火彩，藉由金黃酒液的穿針引線，勾勒出一派尊貴不凡的王者氣勢；尤其蟄伏在杯底的立體獅王肖像，採用琉璃打造，獅頭上栩栩如生的肌理與鬃毛，精琢入神，不但充分演繹了獅王的威嚴和霸氣，也同時彰顯了天生不被馴服的王者氣度。

遠自1066年威廉一世於英格蘭稱王建立起諾曼王朝開始，勇猛的獅雄即以萬獸之王的至尊風範，成為日後英國王室世代沿用，代表英格蘭最高權力的象徵。到了1953年，英國女王伊莉莎白二世登基時，雕塑家James Woodford也受委託以歷代英王徽記的十隻皇家神獸為靈感，雕琢出意義非凡的加冕之禮「皇家神獸」塑像。

這十隻象徵著英格蘭皇室支持者的神獸，以氣勢磅礡之姿於西敏寺加冕典禮現場守護著英國女王；其中，名列十大皇家神獸之首的「英格蘭雄獅」，不僅代表英國女王所承繼的王室血脈與皇家精神，同時也是「威士忌之王」皇家禮炮最為世人所知的品牌象徵。

即日起凡選購「皇家禮炮23年」或「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」任兩瓶，並於指定合作通路中完成交易後，掃描店家所提供之活動QR code填寫配送資訊，即可擁有限量打造的「皇家神獸獅王公杯」乙只，每位消費者僅限兌換一組，數量極為有限，送完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

皇家禮炮21年調和麥芽威士忌榮獲ISC雙金獎最高榮譽。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮21年調和麥芽威士忌榮獲ISC雙金獎最高榮譽。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮23年榮獲IWSC特金獎最高殊榮。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮23年榮獲IWSC特金獎最高殊榮。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「皇家神獸獅王公杯」以台灣傲人的頂級手工琉璃工藝打造。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「皇家神獸獅王公杯」以台灣傲人的頂級手工琉璃工藝打造。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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