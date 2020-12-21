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國道服務區首創！「智餐點」智慧點餐、取餐系統

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
高速公路局趙興華局長操作智餐點。圖／高公局表示
高速公路局趙興華局長操作智餐點。圖／高公局表示

國道南投服務區經營廠商新東陽公司首創智慧點餐系統「智餐點」，今天正式啟用，同時搭配「取餐櫃」自助取餐系統，讓消費者從點餐、取餐程序感受科技帶來的效率外，更符合現階段防疫新生活零接觸服務需求。

高公局表示，這套智慧點餐、取餐系統是由國人自製研發的最新型產品，可讓消費者透過這套「智餐點」系統平台，迅速瀏覽服務區內各家美食櫃位販售的餐點內容與價位，進而縮短點餐、取餐時效。此外，除了有大家習慣的現金支付自動找零外，也支援多種行動支付功能。

高工局表示，「智餐點」結帳後會印出一張取餐ＱR-CODE，掃描即可知道目前備餐進度，最後搭配「取餐櫃」人臉辨識或掃描QR-CODE自助取餐系統，讓用路人體驗最新潮的點餐及取餐方式，並享受更便利的用餐環境。

高公局說，提供給用路人更高品質的服務，「智餐點」操作簡單又方便，不但簡化了點餐流程，在重視防疫的時代，「零接觸」讓民眾可以放心點餐，打造消費者與店家雙贏的局面。南投服務區引進「智餐點」是國道服務區商場首例，帶給用路人更新穎的體驗，未來可作為其他服務區推動智慧點餐系統的參考。

國道 人臉辨識

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