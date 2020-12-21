像隨身攜帶泰迪熊 Marc Jacobs絨毛托特包可愛又溫暖

隨著氣溫下降，除了服裝要換季之外，如果包款也跟著換季不只能為造型增添趣味，在使用上的保暖度也大大提升。

Marc Jacobs旗下The Tote Bag，一直以足夠的容量設計和收納方便性擄獲不少消費者的心，開口部分配有拉鍊，也兼顧安全性。冬日推出泰迪熊絨毛材質款，無論是咖啡、卡其甚至是時髦有個性的黑色，配上舒適的絨毛元素，都能展現出溫暖可愛的特性，也更顯俏皮吸睛。另外也有豹紋印花帆布款，在秋冬深色調的穿搭中更顯亮眼之外，也展現帥氣性格。喜歡低調氣質路線的，則可以選擇奶茶褐配色。全系列共有大、小、迷你三種尺寸，小型托特包還附上可拆卸背帶可變化成斜背包。