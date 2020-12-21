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像隨身攜帶泰迪熊 Marc Jacobs絨毛托特包可愛又溫暖

聯合報 / 記者吳曉涵台北即時報導
奶茶褐帆布The Tote Bag(小) 8,990元， (迷你)7,990元。圖／Marc Jacobs提供
奶茶褐帆布The Tote Bag(小) 8,990元， (迷你)7,990元。圖／Marc Jacobs提供

隨著氣溫下降，除了服裝要換季之外，如果包款也跟著換季不只能為造型增添趣味，在使用上的保暖度也大大提升。

Marc Jacobs旗下The Tote Bag，一直以足夠的容量設計和收納方便性擄獲不少消費者的心，開口部分配有拉鍊，也兼顧安全性。冬日推出泰迪熊絨毛材質款，無論是咖啡、卡其甚至是時髦有個性的黑色，配上舒適的絨毛元素，都能展現出溫暖可愛的特性，也更顯俏皮吸睛。另外也有豹紋印花帆布款，在秋冬深色調的穿搭中更顯亮眼之外，也展現帥氣性格。喜歡低調氣質路線的，則可以選擇奶茶褐配色。全系列共有大、小、迷你三種尺寸，小型托特包還附上可拆卸背帶可變化成斜背包。

而Tory Burch的經典Kira包，則是運用了天鵝絨刺繡呈現冬日氛圍，在黑色天鵝絨相機包上細緻縫製著銀白色的松針，點綴銀白色亮片，打造宛如冬日下雪的夜晚景致，一次滿足視覺和觸覺。

天鵝絨松針刺繡Kira系列相機包，21,900元。圖／Tory Burch提供
天鵝絨松針刺繡Kira系列相機包，21,900元。圖／Tory Burch提供
豹紋印花The Tote Bag，左起迷你款9,290元，小款10,900元，大款11,900元。圖／Marc Jacobs提供
豹紋印花The Tote Bag，左起迷你款9,290元，小款10,900元，大款11,900元。圖／Marc Jacobs提供
黑色泰迪熊絨毛款The Tote Bag，12,900元。圖／Marc Jacobs提供
黑色泰迪熊絨毛款The Tote Bag，12,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs The Tote Bag冬日推出泰迪熊絨毛材質款。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs The Tote Bag冬日推出泰迪熊絨毛材質款。圖／Marc Jacobs提供
泰迪熊絨毛款The Tote Bag，12,900元。圖／Marc Jacobs提供
泰迪熊絨毛款The Tote Bag，12,900元。圖／Marc Jacobs提供

換季 保暖

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