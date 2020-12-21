指針換上彩色條紋 Paul Smith x Braun限量聯名明開賣

喜歡簡約又有設計感手表的人在今年年底又有新的聯名商品可以收集囉！英國設計師品牌Paul Smith即將推出與德國鐘表製造商百靈（Braun）的合作系列，而且一次滿足穿搭造型和居家擺設需求，絕對是品牌粉絲不能過的聯名。

Paul Smith x Braun限量系列包含BN0032經典腕表和BC17時鐘，集結德國百靈自1977年創立手表支線所秉持的功能性、高質感與美學設計的核心價值。深邃的黑色外觀百搭俐落，標誌性的黃色指針換上Paul Smith著名的彩色條紋，更顯俏皮有趣，表盤背後也刻著Paul Smith x Braun限量系列的標誌。BC17時鐘的設計靈感，則是源自品牌八〇年代後期的經典作品AB1及ABW41。