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12分鐘上桌！頂呱呱「地瓜薯條」冷凍包 在家輕鬆吃

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
民眾使用氣炸鍋或烤箱，即可輕鬆調理地瓜薯條上桌。圖／頂呱呱提供
民眾使用氣炸鍋或烤箱，即可輕鬆調理地瓜薯條上桌。圖／頂呱呱提供

本土連鎖炸雞品牌「頂呱呱」自12月21日起新推出「地瓜薯條料理包」，只要在家用烤箱或氣炸鍋加熱，就可以輕鬆重現經典滋味。現在於頂呱呱app商城，還可享3包免運費的優惠方案。

受到疫情影響，許多民眾增添在家用餐的需求。頂呱呱表示，地瓜薯條乃是店內的長銷熱門商品，平均一年售出5,000萬根，在今年1至10月期間，地瓜薯條也是內湖區的銷售冠軍，顯現地瓜薯條的高人氣。此次頂呱呱推出的地瓜薯條料理包，每袋共600公克，約是店內現行販售的3.5包。民眾在家可使用氣炸鍋，以170度加熱12分鐘（需翻面），或是以上下火烤箱以170度烤12分鐘（需翻面），即可快速食用。民眾也可自行透過胡椒、梅子粉、番茄醬，調製個人喜愛的口味。

地瓜薯條料理包自即日起於頂呱呱APP商城獨家上市，每包售價199元，購買3包即可享免運優惠。業者表示，除了地瓜薯條之外，頂呱呱也將持續推出復熱料理包系列商品，以滿足消費者的需求。除此之外，APP商城也有提供滴雞精、小方巾、隨行呱呱瓶等不同商品可供選擇。

地瓜薯條料理包，每包售價199元。圖／頂呱呱提供
地瓜薯條料理包，每包售價199元。圖／頂呱呱提供

薯條 頂呱呱 氣炸鍋

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