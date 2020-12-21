12分鐘上桌！頂呱呱「地瓜薯條」冷凍包 在家輕鬆吃

本土連鎖炸雞品牌「頂呱呱」自12月21日起新推出「地瓜薯條料理包」，只要在家用烤箱或氣炸鍋加熱，就可以輕鬆重現經典滋味。現在於頂呱呱app商城，還可享3包免運費的優惠方案。

受到疫情影響，許多民眾增添在家用餐的需求。頂呱呱表示，地瓜薯條乃是店內的長銷熱門商品，平均一年售出5,000萬根，在今年1至10月期間，地瓜薯條也是內湖區的銷售冠軍，顯現地瓜薯條的高人氣。此次頂呱呱推出的地瓜薯條料理包，每袋共600公克，約是店內現行販售的3.5包。民眾在家可使用氣炸鍋，以170度加熱12分鐘（需翻面），或是以上下火烤箱以170度烤12分鐘（需翻面），即可快速食用。民眾也可自行透過胡椒、梅子粉、番茄醬，調製個人喜愛的口味。