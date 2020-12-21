hoi、PAZZO首度跨界聯名 奶油太妃糖居家系列好療癒

特力集團旗下居家通路「hoi!好好生活」首度推出線上品牌和線下平台跨界聯名，與電商時尚服飾品牌PAZZO合作推出居家空間系列，透過冬季療癒力十足的奶油太妃糖色，打造在家慵懶舒適空間。聯名系列在於全台hoi門市、PAZZO官網販售，即日起至12月30日，於hoi門市消費即享PAZZO官網滿1,200元折100元折扣碼，於PAZZO官網消費，可獲得hoi門市滿999元折100元折價券(限量5,000份)。

PAZZO指出，沙發、香氛和寢具是展現女孩房間氣質最重要的三個佈置元素，這次聯名主題為every day be with you，選用清新療癒的奶油太妃糖色為主色調，推出懶人小沙發組、室內擴香禮盒及寢具組等居家用品，用質感又實用的物件來點綴日常。

寒冷的冬天窩在家裡最放鬆舒適，推出的懶人小沙發組，選用奶油白的色調搭配冬日絨毛面料，隨意擺置就可以營造出溫暖的舒適角落，還附有一個小靠枕，可當成靠腳墊或是靠墊使用，布套都可拆洗清潔，柔軟的觸感相當舒適。

A’ROOM × hoi懶人小沙發組(附靠枕) 原4,280元，上市優惠價3,980元。圖／hoi提供

氣味也是營造居家舒適感的元素，聯名擴香禮盒組內含擴香瓶2入、擴香棒、擴香精油與擴香石， 擴香瓶分別有海洋與純淨亞麻香調的「MORNING早晨」和烏龍茶香調的「NIGHT夜晚」兩種香氣，營造早晨、夜晚不同的氛圍感受。也可把擴香精油滴在擴香石上，將擴香石放置在衣櫥、收納櫃或是家中喜歡的任何角落。

A’ROOM × hoi擴香禮盒組1,680元，上市優惠價1,099元。圖／hoi提供

浪漫點點荷葉枕套被套三件組，附有雙人被套、兩個枕套和一個收納袋，選用波卡圓點和星星圖騰交錯印在純白棉布上，枕套鑲綴荷葉邊框，打造微甜美的居家風格。