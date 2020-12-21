快訊

對蘇偉碩提告是部長的決定？ 陳時中語塞答：應該是

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小心「耶誕樹白內障」來報到！ 避免長期近距離接觸藍光

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭表示，「耶誕樹白內障」又稱為特殊的星狀白內障，眼睛水晶體出現鑽石般的針狀和星狀結晶體，分析致病機轉，長期且近距離接觸3C產品中的藍光是主因。記者徐如宜／攝影
輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭表示，「耶誕樹白內障」又稱為特殊的星狀白內障，眼睛水晶體出現鑽石般的針狀和星狀結晶體，分析致病機轉，長期且近距離接觸3C產品中的藍光是主因。記者徐如宜／攝影

高雄一名年輕女性因為長期、平均1天使用6小時以上手機，眼科醫師診斷為「耶誕樹白內障」，又稱為特殊的星狀白內障，眼睛水晶體出現鑽石般的針狀和星狀結晶體，是大量藍光傷害水晶體細胞造成混濁而形成，分析致病機轉，長期且近距離接觸3C產品中的藍光為主因。

輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭表示，25歲薛小姐半年前開始因為雙眼逐漸模糊不清，於是到醫院求診，恰好她在7個月前因乾眼症留下病歷紀錄。比較半年來前後視力與其他眼球的檢查差異，發現她的雙眼近視度數約400度，但右眼最佳矯視僅為0.7，而左眼則剩下0.8，但半年前雙眼最佳矯視都是1.0。令人詫異的是右眼水晶體，出現鑽石般的針狀結晶體，就像耶誕樹一樣，左眼也有類似整片針狀結晶體。

洪啟庭表示，「耶誕樹白內障」又稱為特殊的星狀白內障，是相當稀有的一種水晶體細胞混濁，形成多形狀的針形或星狀晶體的混濁，針狀的纖維走向四面八方，呈現多彩顏色，沉積於水晶體的深層皮質與核，形狀有如一株聖誕樹。藍光和紫外線都是形成白內障的原因，同樣會產生氧化壓力與形成自由根，攻擊水晶體細胞，使水晶體內膠原纖維排列混亂、廢水與雜質堆積。

洪啟庭想起多年一名高三學生在完全沒白內障狀況下，也因過久暴露於藍光下，每天至少使用4小時智慧型手機，半年內其左眼就降為0.6，且整體病變與薛小姐類似。

眼科醫師建議患者使用手機時，每30分鐘休息10分鐘，且保持30公分左右；而桌上型電腦，需每40分鐘後，休息10分鐘，保持至少60公分距離。此外夜間關閉室內大燈，3C產品發射出藍光對眼睛的傷害，約為全開燈時的4倍。過多藍光堆積對人類性格與睡眠也有影響，夜間長期使用手機，可能演變為憂鬱症。

薛小姐後來以治療白內障的眼藥水點雙眼，三個月再觀察，右與左眼最佳矯視分別為0.8與0.9。但整體的耶誕樹型白內障」的病變，卻改善有限。罹患耶誕樹白內障視力模糊程度緩慢，等到針狀沉積物大範圍增加，且視力大幅減退，才會進一步安排白內障手術。但耶誕樹白內障，其患者視力變很差的機會比較少。患者減少手機使用，將可減少水晶體細胞損傷與混濁區域變大的機率，有效阻擋藍光侵入，對於白內障的預防是必須的。

輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭表示，「耶誕樹白內障」又稱為特殊的星狀白內障，分析致病機轉，長期且近距離接觸3C產品中的藍光是主因。記者徐如宜／攝影
輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭表示，「耶誕樹白內障」又稱為特殊的星狀白內障，分析致病機轉，長期且近距離接觸3C產品中的藍光是主因。記者徐如宜／攝影

白內障 視力 患者

延伸閱讀

小心眼睛過勞死！治本遠離3C 過年前要避免這4種情形

好美！宜蘭耶誕點燈 風動耶誕樹每半小時上演燈光秀

高5.5米耶誕樹 台南新營民治市政中心今晚點燈

打卡新點！彰化文化局點亮耶誕樹 耶誕老人爬上屋頂

相關新聞

像隨身攜帶泰迪熊 Marc Jacobs絨毛托特包可愛又溫暖

隨著氣溫下降，除了服裝要換季之外，如果包款也跟著換季不只能為造型增添趣味，在使用上的保暖度也大大提升。

指針換上彩色條紋 Paul Smith x Braun限量聯名明開賣

喜歡簡約又有設計感手表的人在今年年底又有新的聯名商品可以收集囉！英國設計師品牌Paul Smith即將推出與德國鐘表製造...

12分鐘上桌！頂呱呱「地瓜薯條」冷凍包 在家輕鬆吃

本土連鎖炸雞品牌「頂呱呱」自12月21日起新推出「地瓜薯條料理包」，只要在家用烤箱或氣炸鍋加熱，就可以輕鬆重現經典滋味。...

hoi、PAZZO首度跨界聯名 奶油太妃糖居家系列好療癒

特力集團旗下居家通路「hoi!好好生活」首度推出線上品牌和線下平台跨界聯名，與電商時尚服飾品牌PAZZO合作推出居家空間...

小心「耶誕樹白內障」來報到！ 避免長期近距離接觸藍光

高雄一名年輕女性因為長期、平均1天使用6小時以上手機，眼科醫師診斷為「耶誕樹白內障」，又稱為特殊的星狀白內障，眼睛水晶體...

格蘭菲迪獻福鹿 2021全系列新年禮盒限量登場

格蘭菲迪以最具指標性的「福鹿」象徵為主軸，推出經典全系列新年限量禮盒，包裝上不僅延續「鹿」的意象，手繪主題更道出讓格蘭菲...

臺虎精釀 X 安達窯 茶酒禮盒新春限定

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

草莓當早餐！ Isaac Toast「雪莓乳酪布丁吐司」上桌

在草莓盛產之際，來自韓國的連鎖早餐店「ISAAC Toast」今年首度以草莓入餐，搭配上粉紅奶油乳酪醬，自即日起全新推出...

摩登現代的設計風範 漸層玩色的生活律動感

位於北方雪國的烏克蘭首都基輔，自古以來即受到俄國和歐洲生活文化的深層影響，由設計團隊Ater Architects 為一對年輕夫婦和一位對於藝術充滿熱情興趣小孩所打造的這間雙層公寓...

顏值升級！OMEGA碟飛PRESTIGE典雅系列五款新表面

迫不急待迎接新年？新年新氣象，歐米茄（OMEGA）旗下經典的碟飛Prestige系列，近日顏值再升級！全新表面，使用將垂...

南園 看見大師的力與美

位在新竹縣九芎湖的「南園」，曾接待過許多元首級人物的招待之所，古色古香的江南閩式園林更是一大特色，至今仍流傳著歲月靜好的...

優質系／Bito創辦人劉耕名 採集生活 讓美感潛移默化

信步在大稻埕街區，劉耕名魚貫穿梭在一間間中藥行與乾貨店間，幾步路外的霞海城隍廟，飄來陣陣燒香味，他深吸一口氣，氣息從鼻尖...

熱門新聞

陽金公路邊坡坍方雙向不通 陽明山、金山交通幹道中斷

一張圖看天氣！兩波東北季風接力吹 冬至濕涼耶誕轉乾

影／餓到見骨...擎天崗牛隻垂死掙扎畫面曝光

登山人數暴增！ 北大武山檜谷莊主列十大超實用「救命文」

下周三起恐帶來強冷空氣 彭啟明：跨年天氣有變數

今天冬至！北台有雨明漸好轉 吳德榮：本周三波東北季風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。