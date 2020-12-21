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格蘭菲迪獻福鹿 2021全系列新年禮盒限量登場

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌新年禮盒，祝福蜜得知音。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌新年禮盒，祝福蜜得知音。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

格蘭菲迪以最具指標性的「福鹿」象徵為主軸，推出經典全系列新年限量禮盒，包裝上不僅延續「鹿」的意象，手繪主題更道出讓格蘭菲迪走向世界的靈魂人物的傳世創舉——格蘭菲迪創辦人的第三代傳人Charles Gordon，藉由象徵高貴富裕的「福鹿」載譽歸鄉，傳遞來自蘇格蘭鹿之谷的吉兆禮讚「福祿」。

「格蘭菲迪21年新年限量禮盒」視覺上以Charles Gordon的雄心壯舉為發想靈感，描繪他在百年以前從遙遠的蘇格蘭高地啟程，一路向東前行、帶著滿懷祝福的心意抵達亞洲，讓格蘭菲迪成為第一個跨出蘇格蘭的單一麥芽威士忌。數年後滿載光榮歸鄉，如此百感交集的一瞬卻只有一個念頭：「將時光留給摯友和家人，團圓相聚、分享旅程所創榮耀。」Charles Gordon在未曾開創的路途上一舉成名，不僅成為首位將單一麥芽威士忌帶進全世界版圖的重要推手，從此更讓格蘭父子的聲望名揚國際。

此外，格蘭菲迪也針對經典系列酒款，推出2021新春限定特製禮盒，包含格蘭菲迪12年、15年及18年，外裝主題皆延續格蘭菲迪21年，滿足贈禮者不同酒感偏好、色系包裝的需求。

2021新年限定款「格蘭菲迪21年新年限量禮盒」，一覽東西方世界版圖探險的旅途風貌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2021新年限定款「格蘭菲迪21年新年限量禮盒」，一覽東西方世界版圖探險的旅途風貌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪18年單一麥芽威士忌新年禮盒，祝福蘋順安康。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪18年單一麥芽威士忌新年禮盒，祝福蘋順安康。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪12年單一麥芽威士忌新年禮盒，祝福梨想成真。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪12年單一麥芽威士忌新年禮盒，祝福梨想成真。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 手繪

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