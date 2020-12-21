格蘭菲迪獻福鹿 2021全系列新年禮盒限量登場

格蘭菲迪以最具指標性的「福鹿」象徵為主軸，推出經典全系列新年限量禮盒，包裝上不僅延續「鹿」的意象，手繪主題更道出讓格蘭菲迪走向世界的靈魂人物的傳世創舉——格蘭菲迪創辦人的第三代傳人Charles Gordon，藉由象徵高貴富裕的「福鹿」載譽歸鄉，傳遞來自蘇格蘭鹿之谷的吉兆禮讚「福祿」。

「格蘭菲迪21年新年限量禮盒」視覺上以Charles Gordon的雄心壯舉為發想靈感，描繪他在百年以前從遙遠的蘇格蘭高地啟程，一路向東前行、帶著滿懷祝福的心意抵達亞洲，讓格蘭菲迪成為第一個跨出蘇格蘭的單一麥芽威士忌。數年後滿載光榮歸鄉，如此百感交集的一瞬卻只有一個念頭：「將時光留給摯友和家人，團圓相聚、分享旅程所創榮耀。」Charles Gordon在未曾開創的路途上一舉成名，不僅成為首位將單一麥芽威士忌帶進全世界版圖的重要推手，從此更讓格蘭父子的聲望名揚國際。