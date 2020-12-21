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湯圓口味大PK！誰才是饕客必吃、網紅必打卡的最夯內餡？

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

冬至到了，當然就是要吃湯圓！近年來湯圓口味日新月異，每年都有各種驚喜和聯名，去年最紅的就屬義美的草莓煉乳湯圓，今年則是森永牛奶糖湯圓佔據IG版面，不只手搖飲料名店也紛紛推出聯名款湯圓，連鮮芋仙、新竹名產福源花生醬都參戰，讓你在家煮也能嚐到創新滋味。

不過湯圓口味百百種，究竟哪一款才是大家心中的第一名？DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看大家心中2020年冬至必吃款湯圓，到底是經典的花生芝麻路線守住湯圓霸主的稱號，還是獨特新奇的口味擄獲饕客的心？

image source:memes

年度流行語

第十名：芋泥

芋頭風席捲全台，不論是生吐司、蛋糕、霜淇淋或手搖飲，只要有芋頭就給讚！今年就連湯圓裡也要包芋泥，像是網路爆紅名店食芋堂就推出「金沙芋泥湯圓」，在香濃芋泥中可以嘗到鹹香金沙口感，讓人忍不住一口接一口。

還有屹立不搖的鮮芋仙，也用地瓜和芋頭的外皮，製成芋泥和芝麻內餡湯圓，超扎實芋泥塞滿整顆湯圓，絕對是芋頭控今年冬至必吃！

image source:7-11

第九名：牛奶糖

不要懷疑，小時候最愛的牛奶糖現在也藏到湯圓裡！台灣森永製菓和桂冠聯名推出兩款湯圓，在湯圓裡重現森永牛奶糖的滋味，香濃滑順甜到心坎，分為小七限定的「森永牛奶糖小湯圓」和一般款「森永牛奶糖包餡小湯圓」。

義美也不惶多讓，今年同樣獻上「牛奶糖湯圓」，走的是古早味路線，愛吃糖的螞蟻胃們千萬別錯過。

image source:桂冠輕鬆生活FB

第八名：流沙、鹹蛋黃

誰說湯圓只能吃甜的，鹹甜混合也有不同滋味！湯圓之王桂冠把香港奶皇包的流沙，直接放到湯圓裡，奶香與鹹蛋黃香氣完美結合，迸出鹹中帶甜的絕妙新滋味！

小編吃的時候，一咬下滿滿金黃流沙，視覺也超誘人，難怪一下子就成為人氣王。還有升級版「乾隆流沙湯圓」，還有食芋堂的「金沙芋泥湯圓」可以試試喔。

image source:桂冠輕鬆生活FB

第七名：抹茶

跟其他奇奇怪怪的口味比起來，抹茶湯圓算是新潮的前輩。目前市面上3款抹茶湯圓中，網友們普遍對桂冠抹茶湯圓抱持不過不失的評價，想吃正宗抹茶，還是要選聯名款「桂冠辻利抹茶湯圓」或「辻利抹茶包餡小湯圓」，內餡超抹超濃，茶香中微苦不會太甜，熱愛濃郁的抹茶控絕不會失望～

如果喜歡偏甜的，則推薦「義美抹茶湯圓」，使用100%台灣抹茶加上紅豆，有點抹又不會太抹，算是闔家享用的口味。

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第六名：草莓

義美去年11月推出「草莓煉乳湯圓」轟動一時，馬上成為打卡熱門。莓果粉外皮超級軟Ｑ，邊煮就聞得到淡淡草莓味，煮完後外皮顏色會稍微深一點，但還是超級夢幻。

內層酸酸甜甜，草莓顆粒感分明，就像草莓麻糬一樣。另外附上好吃的小秘訣，如果把湯底換成牛奶，香濃奶香加上滿滿草莓味，真的是超滿足，草莓控都要瘋了！

image source:女人我最大

第五名：巧克力

桂冠今年祭出全新口味「巧克力湯圓」，精選世界鑑賞級70%黑巧克力，和具有百年歷史的法國柑橘醬融合，散發馥郁果香，高級感十足。

不過因為協助採購內餡巧克力原料的「福灣巧克力」，被爆出董事長性侵案，掀起網友抵制，更被酸是「性侵湯圓」，上市短短4天就宣布全面下架，剩下7萬盒巧克力湯圓則開放公益團體免費索取。

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第四名：鮮肉

第四名終於是鹹的啦！對鹹湯圓情有獨鍾的你，是不是一心只想吃「鮮肉湯圓」？精選肥瘦適中豬肉，加入沙茶、醬瓜調味，鮮美中帶點清爽，一口咬下鮮嫩肉汁噴出，配上茼蒿和紅蔥頭，冬天來一碗超對味。

今年全聯還針對無法親自煮的人推出懶人料理「家傳水晶湯圓」，內藏10顆水晶湯圓，外皮晶瑩剔透，餡料以大鍋爆炒，入口就能嘗到蝦米香，搭配肉燥湯頭。

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第三名：奶茶

台灣號稱手搖飲料王國，各式各樣厲害的飲料店層出不窮，更狂的是還跨足到零食、冰品，連湯圓也不放過！「奶茶湯圓」始祖義美使用錫蘭紅茶當底，製成奶香、茶香兼具的奶茶湯圓大受歡迎，今年則以義美厚奶茶加入香醇黑糖，打造「黑糖奶茶湯圓」。

一手私藏紅茶也推出「伯爵珍珠彩虹湯圓」，奶茶流沙內餡藏Ｑ彈珍珠，就像在喝珍奶，還貼心附上香濃的伯爵茶包當作湯底，雙重茶香綜合，一不小心就通通吃光啦！

image source:食尚玩家

第二名：花生

花生醬在嘴裡爆開的幸福感，沒有什麼可以比得上，沒想到最後經典口味大對決，花生湯圓竟然屈居第二，輸給芝麻，編編不甘啊～網路聲量輸了沒關係，現實生活中給他吃爆就好了！

推薦各位花生湯圓粉粉，一定要吃看看以兩款吉比花生醬製成的限定款「吉比花生雙醬湯圓」，每一口都能吃得到花生顆粒，今年強勢回歸，限量12萬包，沒吃到會哭。新竹超有名的福源花生醬，也變身「福源雙喜湯圓」，兩款超適合PK，你選哪一味？

image source:桂冠輕鬆生活FB

第一名：芝麻

好的各位，最終的冠軍口味就是我們的芝麻湯圓！好像搭什麼外皮都很合適，不管是一手私藏的紅茶外皮，或是桂冠的紫糯米、粉紅外皮，或是鮮芋仙的紫地瓜皮，只要裹入綿密的芝麻內餡，就能成為萬眾矚目的新星。

連全家便利商店都特別推出隨手版甜糖「芝麻白玉醇奶」，將芝麻飲當基底，加入台南11號花生蜜漬熬煮製成鬆軟花生仁，還有小巧可愛的芝麻小湯圓，限量20萬杯，冬至不想自己煮湯圓，就來嘗鮮吧！

image source:桂冠輕鬆生活FB

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月21日至2020年12月19日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『湯圓內餡口味』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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