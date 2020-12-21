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臺虎精釀 X 安達窯 茶酒禮盒新春限定

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
臺虎精釀於今年八月於東京開設了「臺虎東京（Taihu Tokyo）」，近期並推出日本專屬的「烏梅煙燻酸小麥（Wooo May Smoked Plum Lichtenhainer）」精釀啤酒。圖 / 翻攝自ig。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎精釀於今年八月於東京開設了「臺虎東京（Taihu Tokyo）」，近期並推出日本專屬的「烏梅煙燻酸小麥（Wooo May Smoked Plum Lichtenhainer）」精釀啤酒。圖 / 翻攝自ig。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

臺虎精釀又有新計畫！這回受台灣設計研究院的「T22」計畫之邀，與鶯歌陶瓷老舖「安達窯（Anta Pottery）」合作，結合瓷器、茶酒，創造出「酒牛二虎」茶酒杯對杯禮盒，以茶入酒，打造出一只「臥虎藏茶」水果酒，再有一組安達窯打造的青瓷對杯，美味兼具收藏性。

T22計畫是由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院為執行單位，規劃出「產地一顆星」、「產地學院」、「產地祭」等多項進程，由設研院主導示範跨界攜手當代藝術家、設計服務團隊與鶯歌陶瓷業者擦出新火花。如何辦到？T22邀請日本團隊遠距指導，由奈良老鋪「中川政七商店」第14代傳人、現任社長千石あや（Aya Sengoku）在「產地一顆星」中擔任顧問，並與日本設計界名家山田遊擔任綜合監修。而致詞時，財團法人台灣設計研究院張基義也特別強調「跨域、合作、創新」的重要性，希望透過設計導入地方，進而產業振興。

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※飲酒過量，害人害己。

本次計畫中共包含兩個設計單位、六個陶瓷品牌，與六個餐飲品牌，而臺虎精釀則與安達窯一同打造出九牛二虎禮盒，包含一對「酒牛二虎」杯。安達窯從造型、口緣都以「好就口」為主題，特色之一在於完全滿花的雕刻，再運用原本於玉石雕刻的技法。

而「臥虎藏茶水果酒」則選擇以蘋果酒為基底，因蘋果有平安的意思帶出祝福意念，並使用開蘭茶005號的「月色漣漪（Moon Ripple）」，再加入葡萄汁、蘋果汁、香檳酵母，打造出有如香檳感的氣泡微醺風味，也帶有茶韻的回甘。容量則為玻璃瓶裝的850ml，酒標設計再加入日本的「家徽」為概念，並運用白底和呼應安達窯經典的青瓷釉色。未來將於臺虎精釀東京店（Taihu Tokyo）春季販售，台灣則可於12月23日開放預購，2021年1月15日則可於臺虎精釀門市販售，定價約為2,500元。更多訊息，則可親洽臺虎精釀臉書粉絲專頁。

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安達窯是台灣本地成立40餘年的陶瓷老舖。圖 / 翻攝自ig。
安達窯是台灣本地成立40餘年的陶瓷老舖。圖 / 翻攝自ig。
包含一只「臥虎藏茶」水果酒、兩只安達窯聯名的茶酒陶瓷杯，「酒牛二虎」禮盒，將於12月23日開放預購、並於1月15於門市販售，將採限量生產。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
包含一只「臥虎藏茶」水果酒、兩只安達窯聯名的茶酒陶瓷杯，「酒牛二虎」禮盒，將於12月23日開放預購、並於1月15於門市販售，將採限量生產。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
安達窯與臺虎精釀的聯名茶酒對杯，除具有難度的滿花雕刻陶瓷杯面，再用上安達窯經典青瓷釉色，清爽台味。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
安達窯與臺虎精釀的聯名茶酒對杯，除具有難度的滿花雕刻陶瓷杯面，再用上安達窯經典青瓷釉色，清爽台味。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
主負責本次台日聯手「T22」計畫的設研院院長張基義，特別強調「跨域、合作、創新」的重要性，希望透過設計導入地方，進而產業振興。圖 / 台灣設計研究院提供。
主負責本次台日聯手「T22」計畫的設研院院長張基義，特別強調「跨域、合作、創新」的重要性，希望透過設計導入地方，進而產業振興。圖 / 台灣設計研究院提供。
臺虎精釀與安達窯兩造作，推出新春限定的茶酒禮盒。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎精釀與安達窯兩造作，推出新春限定的茶酒禮盒。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

日本 酒駕

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