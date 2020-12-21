快訊

台南21歲女護理師被酒駕撞今拔管 母淚訴：愛女再也回不了家

評／故意裝聾耍特權？身為聽覺障礙者，我所經歷的那些事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

草莓當早餐！ Isaac Toast「雪莓乳酪布丁吐司」上桌

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
雪莓乳酪布丁吐司，每份99元。圖／ISAAC Toast提供
雪莓乳酪布丁吐司，每份99元。圖／ISAAC Toast提供

在草莓盛產之際，來自韓國的連鎖早餐店「ISAAC Toast」今年首度以草莓入餐，搭配上粉紅奶油乳酪醬，自即日起全新推出「雪莓乳酪布丁吐司」，帶來香甜酸爽的早餐新滋味。

Isaac Toast為韓國當地知名的連鎖早午餐品牌，在韓國擁有超過800間門市，是許多旅客赴韓旅遊喜愛的大眾美食，也被網友暱稱為「韓國美而美」。Isaac Toast的特色之一，就是透過各式醬料與佐料，搭配韓國奶油煎烤的吐司，推出多元化的吐司口味。自2016年登陸台灣後，Isaac Toast目前在台已有14間門市，並也推出過BBQ鹽蔥牛五花、韓式辣炒年糕布丁等特殊口味。

此次新推出的「雪莓乳酪布丁吐司」，是先將柔軟的布丁吐司以韓國奶油雙面煎烤後，再抹上一層以草莓醬與奶油乳酪調製的粉紅乳酪醬，最後擺上在地草莓切片，兼具視覺感與酸甜滋味，每份99元，每店每日限量10份。

韓國

延伸閱讀

冬季手搖喝不停！Mr.Wish新推「草莓芝芝、草莓厚奶」　萬波「薑汁撞奶」好暖胃

兩樣情！立院同意蘇震清續吃牢飯 陳超明立院大啖草莓

草莓鬆餅＋草莓生乳捲！福岡第一鬆餅新推「草莓套餐」

年底前免費吃！黑浮咖啡「大湖草莓十勝生乳鬆餅」登場　草莓冰沙歐蕾同步上市

相關新聞

摩登現代的設計風範 漸層玩色的生活律動感

位於北方雪國的烏克蘭首都基輔，自古以來即受到俄國和歐洲生活文化的深層影響，由設計團隊Ater Architects 為一對年輕夫婦和一位對於藝術充滿熱情興趣小孩所打造的這間雙層公寓...

草莓當早餐！ Isaac Toast「雪莓乳酪布丁吐司」上桌

在草莓盛產之際，來自韓國的連鎖早餐店「ISAAC Toast」今年首度以草莓入餐，搭配上粉紅奶油乳酪醬，自即日起全新推出...

顏值升級！OMEGA碟飛PRESTIGE典雅系列五款新表面

迫不急待迎接新年？新年新氣象，歐米茄（OMEGA）旗下經典的碟飛Prestige系列，近日顏值再升級！全新表面，使用將垂...

南園 看見大師的力與美

位在新竹縣九芎湖的「南園」，曾接待過許多元首級人物的招待之所，古色古香的江南閩式園林更是一大特色，至今仍流傳著歲月靜好的...

優質系／Bito創辦人劉耕名 讓美感潛移默化

信步在大稻埕街區，劉耕名魚貫穿梭在一間間中藥行與乾貨店間，幾步路外的霞海城隍廟，飄來陣陣燒香味，他深吸一口氣，氣息從鼻尖...

綠色百貨遠東SOGO 首發兼顧防疫與環境教育的出版品

遠東SOGO百貨日前發表了最新出版的防疫ｘ環境教育遊戲圖卡「跟著ThanQ逛綠色百貨」，透過小朋友喜歡的連連看、畫圖、圈...

6款日本和牛每天換！旺盛苑2號店插旗晴光商圈

開幕1年多的「旺盛苑和牛燒肉」，近期再於中山區開設2號店。不同於原本的營運模式，2號店採全預約制，設立有2間包廂，同時每...

疫情讓洗碗機狂賣 Miele推旗艦新品 BOSCH「不淨則退」

近年國人健康意識提升，越來越多人選擇在家用餐，加上今年疫情的推波助瀾，讓洗碗機成為許多家庭計畫入手的夢想清單！

BLACKPINK Jisoo登時尚雜誌狂玩造型 大秀卡地亞

迎接即將到來的2021年，韓國時尚雜誌的新年1月第一刊，封面人物由女子天團BLACKPINK的「顏值擔當」JISOO帶來...

薑餅人手鍊超可愛！Vivienne Westwood還推限量特製甜點 溫暖過耶誕

薑餅人、耶誕樹、各式精美甜點都讓耶誕節注入更幸福溫暖的氣息，時尚品牌Vivienne Westwood近日就推出充滿節慶...

「洪易雕塑展」台北101、西班牙、香港同步跨境展出

台北101與台灣當代雕塑藝術家洪易帶來跨年主題展，即日起至2021年2月28日在台北101大樓1樓的藝術展覽空間Gall...

舒淇隔離14天 現身上海Valentino展場示範如何拍美照

時尚品牌Valentino近日在大陸上海當代藝術博物館舉行為期近兩個月的「再．詮釋」沈浸式體驗活動（即日起至2021年1...

熱門新聞

陽金公路邊坡坍方雙向不通 陽明山、金山交通幹道中斷

一張圖看天氣！兩波東北季風接力吹 冬至濕涼耶誕轉乾

影／陽金公路坍方 柏油路面陷落60公尺深山谷漏夜搶通

今天冬至！北台有雨明漸好轉 吳德榮：本周三波東北季風

冬至到！玉山上午8時20分降初雪 -3.1度積雪0.5公分

報復性送禮就買啊！20大最爛平價交換禮物小心雷到內傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。