草莓當早餐！ Isaac Toast「雪莓乳酪布丁吐司」上桌

在草莓盛產之際，來自韓國的連鎖早餐店「ISAAC Toast」今年首度以草莓入餐，搭配上粉紅奶油乳酪醬，自即日起全新推出「雪莓乳酪布丁吐司」，帶來香甜酸爽的早餐新滋味。

Isaac Toast為韓國當地知名的連鎖早午餐品牌，在韓國擁有超過800間門市，是許多旅客赴韓旅遊喜愛的大眾美食，也被網友暱稱為「韓國美而美」。Isaac Toast的特色之一，就是透過各式醬料與佐料，搭配韓國奶油煎烤的吐司，推出多元化的吐司口味。自2016年登陸台灣後，Isaac Toast目前在台已有14間門市，並也推出過BBQ鹽蔥牛五花、韓式辣炒年糕布丁等特殊口味。

此次新推出的「雪莓乳酪布丁吐司」，是先將柔軟的布丁吐司以韓國奶油雙面煎烤後，再抹上一層以草莓醬與奶油乳酪調製的粉紅乳酪醬，最後擺上在地草莓切片，兼具視覺感與酸甜滋味，每份99元，每店每日限量10份。