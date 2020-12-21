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顏值升級！OMEGA碟飛PRESTIGE典雅系列五款新表面
迫不急待迎接新年？新年新氣象，歐米茄（OMEGA）旗下經典的碟飛Prestige系列，近日顏值再升級！全新表面，使用將垂直與陽光紋理磨砂合而為一的表面裝飾，也為39.5毫米的全系列表款帶來五種新配色。
兩款精鋼與18K玫瑰金腕表，將具有銀色或PVD亞麻色表面；兩款精鋼與18K黃金混合運用的半金雙色（two-tone）表款則配備了PVD的月光金（Moonshine™金）或PVD綠色表面；第五款精鋼的「動力儲存」款式，則PVD藍色表面，六點鐘方向並具有動力儲存指示，以及小秒針次表盤。
但即便擁有嶄新高顏值，機芯品質更是讓收藏家更為關心的賞玩焦點：四款腕表全數使用了2500同軸擒縱機芯、動力儲存款則使用了2627同軸擒縱機芯。準備好新年桌曆、筆記本、行事曆的同時，一只全表面的碟飛Prestige腕表，或也將陪伴你，預約新年新計畫。
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