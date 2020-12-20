綠色百貨遠東SOGO 首發兼顧防疫與環境教育的出版品

遠東SOGO百貨日前發表了最新出版的防疫ｘ環境教育遊戲圖卡「跟著ThanQ逛綠色百貨」，透過小朋友喜歡的連連看、畫圖、圈一圈等，引導兒童包括個人衛生、飲食、節能、環保等10項重要觀念。未來也將巡迴各店舉辦相關活動，並且與社福機構合作，讓環境教育可以向下扎根，培養兒童們成為後疫情時代的環保小尖兵。

SOGO自我期許為亞洲第一綠色百貨，並長期投入社會公益，已領先業界獲得碳標籤、減碳標籤、溫室氣體盤查查證聲明等，更累計共拿下近90項CSR大獎，遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，每到歲末SOGO都會針對兒童舉辦公益活動，期盼發揮百貨零售業的平台力精神，讓環保、永續、公益等概念可以傳承；今年由於新冠肺炎疫情，SOGO也在活動中融入了防疫觀念，希望小朋友與家長在逛百貨公司的同時，也能夠獲得啟發性的學習。

自從SOGO在8月成立位在5樓的ThanQ Club兒童生活體驗館之後，自9月起每個月都舉辦兒童慶生會，參加12月慶生會的ThanQ Club會員搶先與董事長黃晴雯一起體驗遊戲圖卡內容，跟著說故事姐姐在遊戲中學習環保、近距離與SOGO吉祥物ThanQ互動更讓現場歡笑連連；家長們表示，遊戲圖卡十分具有教育意義，也從中感受SOGO打造永續環境的盡心。

「跟著ThanQ逛綠色百貨」圖卡不僅是百貨業首發，達到寓教於樂效果，更響應了政府的全民防疫政策。未來遊戲圖卡的數位內容，除了免費供全民下載，也將與社福團體合作，贈送實體圖卡給弱勢兒童，做為有意義的新年禮物。