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6款日本和牛每天換！旺盛苑2號店插旗晴光商圈

聯合報 / 記者陳睿中/台北即時報導
旺盛苑中山店每日使用6種不同品牌的日本和牛輪替，增添用餐變化度。記者陳睿中／攝影
旺盛苑中山店每日使用6種不同品牌的日本和牛輪替，增添用餐變化度。記者陳睿中／攝影

開幕1年多的「旺盛苑和牛燒肉」，近期再於中山區開設2號店。不同於原本的營運模式，2號店採全預約制，設立有2間包廂，同時每天以「6大日本和牛品牌」輪替登場，讓顧客每天都能吃到不同風味的和牛燒肉料理。

旺盛苑中山店鄰近晴光商圈，採用日式風格設計，規劃有吧台區及6人、10人包廂，合計提供32席座位。菜單部份，為了呈現各個和牛產地所呈現出不同的肉質特色，因此特別選用近江牛、飛驒牛、山形牛、岩手牛、宮崎牛、熊本牛等6個品牌，在一週內每日輪替出餐，適合嘴刁客細細品味各自風采。店內亦提供多款時令海鮮，以及限量版的隱藏菜單。

菜單中的「一品超美味」，以生牛肉結合主廚刀功，讓顧客品嚐到和牛的原始滋味，每份780元。「旺盛苑和牛拼盤」，集結落下牛五花、特選牛五花、特選赤肉、特選角切等4個不同部位，適合口味較多元者，每套3,580元；「日本角切盛合」則有翼板、腹肉等不同部位的角切組合，每套3,880元。至於採限量供應的「和牛頸椎肉」，油脂較少卻仍保有濃厚肉味，每份580元。另外「翼板薄切」同為限量菜色，每份1,480元。

油脂豐厚的和牛，除了鹽蔥、檸檬汁、烤肉醬之外，店內另提供特製的辣油可供沾食，幾款開胃小菜亦以鹹辣為主，令整體口味更適合重口味型民眾。吧台區採單點制，平均客單價約2,000～3,000元；至於包廂區則採無菜單料理，每人套餐5,000元起。

店內的和牛，均使用傳統的炭火火爐燒烤。記者陳睿中／攝影
店內的和牛，均使用傳統的炭火火爐燒烤。記者陳睿中／攝影
日本角切盛合，每套3,880元。記者陳睿中／攝影
日本角切盛合，每套3,880元。記者陳睿中／攝影
一品超美味，每份780元。記者陳睿中／攝影
一品超美味，每份780元。記者陳睿中／攝影
隱藏版的「翼板薄切」，每份1,480元。記者陳睿中／攝影
隱藏版的「翼板薄切」，每份1,480元。記者陳睿中／攝影

日本和牛 品牌 菜色

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