疫情讓洗碗機狂賣 Miele推旗艦新品 BOSCH「不淨則退」

近年國人健康意識提升，越來越多人選擇在家用餐，加上今年疫情的推波助瀾，讓洗碗機成為許多家庭計畫入手的夢想清單！

與前一代機種相隔5年，Miele看好洗碗機在台發展潛力，宣布推出全新G7000旗艦洗碗機系列，搭載洗碗機首創的「AutoDos智能自動洗劑投放系統」，透過整合酵素洗碗粉、光潔劑與軟化鹽於一體的「PowerDisk All in 1智能洗劑盒」，單盒可供給約20次洗程，根據不同清洗程序與髒污狀態，智慧評估所需洗劑份量並於適當時機自動投放，更省時省力。

而Miele經典的「AutoOpen自動開門烘乾」技術，則是升級新一代「冷凝烘乾」與「自動偵測烘乾技術」，達成完全乾燥卻不會因開門而水珠凝結傷害檯面的效果。另外，針對亞太市場飲食習慣所開發的「全方位中式碗籃」，能放置16人份中式餐具，包括餐筷、中式湯碗、大型鍋鏟或炒鍋，也是亮點特色。

Miele G7000系列旗艦級洗碗機共有3款型號，建議售價71,000～82,000元，全系列洗碗機皆最高溫度75度洗程、3層碗籃與3支全尺寸沖水臂，高溫滅菌達99.99%，沖洗更徹底無死角。

而從2019年Q4起銷量有爆發式成長的BOSCH洗碗機，則是針對國人「認為洗碗機無法徹底清潔碗盤且浪費水電」及「不清楚如何在既有廚房空間中加裝洗碗機」2大入手障礙對症下藥，提供台灣消費者「不淨則退」90天滿意保證、免費專人到府安裝評估等創新服務解決困擾，希望將目前台灣僅約3%的洗碗機普及率大幅推升。