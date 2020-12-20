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BLACKPINK Jisoo登時尚雜誌狂玩造型 大秀卡地亞
迎接即將到來的2021年，韓國時尚雜誌的新年1月第一刊，封面人物由女子天團BLACKPINK的「顏值擔當」JISOO帶來嶄新氣象。今年即將成為4位團員中，第一位跨足戲劇圈的JISOO，透過平面的影像，一口氣演繹了4種不同的時尚造型：優雅、性感、浪漫、甜美。更難得的是，她在不同風格的演繹上，也都配戴了卡地亞（CARTIER）的珠寶與腕表，展現出多變的自我風格。
JISOO在封面上，混搭了多個系列的玫瑰金材質卡地亞珠寶，其中又以釘子造型的Juste un clou系列為主。與螺絲為設計元素的LOVE系列系出同門，Juste un clou系列也是70年代自由奔放的藝術風潮下誕生的作品，如今更隨時代演進發展出全系列的設計，包括不同寬窄程度的手環、戒指等，還在單圈之外延伸出雙圈的多層次風貌。JISOO除了混搭LOVE系列，也大膽融入結合玫瑰金、黃金、白金Trinity三色金系列。JISOO自己私下也經常配戴Trinity三色金系列的珠寶，更有許多粉絲指出，JISOO的三色金戒指，是其他團員送給她的閨蜜禮物！
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