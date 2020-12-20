BLACKPINK Jisoo登時尚雜誌狂玩造型 大秀卡地亞

迎接即將到來的2021年，韓國時尚雜誌的新年1月第一刊，封面人物由女子天團BLACKPINK的「顏值擔當」JISOO帶來嶄新氣象。今年即將成為4位團員中，第一位跨足戲劇圈的JISOO，透過平面的影像，一口氣演繹了4種不同的時尚造型：優雅、性感、浪漫、甜美。更難得的是，她在不同風格的演繹上，也都配戴了卡地亞（CARTIER）的珠寶與腕表，展現出多變的自我風格。

JISOO在封面上，混搭了多個系列的玫瑰金材質卡地亞珠寶，其中又以釘子造型的Juste un clou系列為主。與螺絲為設計元素的LOVE系列系出同門，Juste un clou系列也是70年代自由奔放的藝術風潮下誕生的作品，如今更隨時代演進發展出全系列的設計，包括不同寬窄程度的手環、戒指等，還在單圈之外延伸出雙圈的多層次風貌。JISOO除了混搭LOVE系列，也大膽融入結合玫瑰金、黃金、白金Trinity三色金系列。JISOO自己私下也經常配戴Trinity三色金系列的珠寶，更有許多粉絲指出，JISOO的三色金戒指，是其他團員送給她的閨蜜禮物！ Juste un Clou系列玫瑰金鑲鑽雙圈手環，65萬元。圖／卡地亞提供 韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自Jisoo IG LOVE系列玫瑰金手環，19萬3,000元。圖／卡地亞提供 韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自Jisoo IG 韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自Jisoo IG 卡地亞Trinity窄版玫瑰K金、黃K金、白K金三環戒指，，29,900元。圖／卡地亞提供 Ballon Bleu de Cartier系列33毫米玫瑰金鑲鑽自動上鍊腕表，56萬5,000元。圖／卡地亞提供 Juste un Clou系列玫瑰金手鐲，20萬9,000元。圖／卡地亞提供 Juste un Clou系列窄版玫瑰金鋪鑽戒指，15萬7,000元。圖／卡地亞提供 韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自Jisoo IG Juste un Clou系列玫瑰金鑲鑽手環，13萬2,000元。圖／卡地亞提供