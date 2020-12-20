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BLACKPINK Jisoo登時尚雜誌狂玩造型 大秀卡地亞

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自Jisoo IG
韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自Jisoo IG

迎接即將到來的2021年，韓國時尚雜誌的新年1月第一刊，封面人物由女子天團BLACKPINK的「顏值擔當」JISOO帶來嶄新氣象。今年即將成為4位團員中，第一位跨足戲劇圈的JISOO，透過平面的影像，一口氣演繹了4種不同的時尚造型：優雅、性感、浪漫、甜美。更難得的是，她在不同風格的演繹上，也都配戴了卡地亞（CARTIER）的珠寶與腕表，展現出多變的自我風格。

JISOO在封面上，混搭了多個系列的玫瑰金材質卡地亞珠寶，其中又以釘子造型的Juste un clou系列為主。與螺絲為設計元素的LOVE系列系出同門，Juste un clou系列也是70年代自由奔放的藝術風潮下誕生的作品，如今更隨時代演進發展出全系列的設計，包括不同寬窄程度的手環、戒指等，還在單圈之外延伸出雙圈的多層次風貌。JISOO除了混搭LOVE系列，也大膽融入結合玫瑰金、黃金、白金Trinity三色金系列。JISOO自己私下也經常配戴Trinity三色金系列的珠寶，更有許多粉絲指出，JISOO的三色金戒指，是其他團員送給她的閨蜜禮物！

Juste un Clou系列玫瑰金鑲鑽雙圈手環，65萬元。圖／卡地亞提供
Juste un Clou系列玫瑰金鑲鑽雙圈手環，65萬元。圖／卡地亞提供
韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自Jisoo IG
韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自Jisoo IG
LOVE系列玫瑰金手環，19萬3,000元。圖／卡地亞提供
LOVE系列玫瑰金手環，19萬3,000元。圖／卡地亞提供
韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自Jisoo IG
韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自Jisoo IG
韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自Jisoo IG
韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自Jisoo IG
卡地亞Trinity窄版玫瑰K金、黃K金、白K金三環戒指，，29,900元。圖／卡地亞提供
卡地亞Trinity窄版玫瑰K金、黃K金、白K金三環戒指，，29,900元。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier系列33毫米玫瑰金鑲鑽自動上鍊腕表，56萬5,000元。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier系列33毫米玫瑰金鑲鑽自動上鍊腕表，56萬5,000元。圖／卡地亞提供
Juste un Clou系列玫瑰金手鐲，20萬9,000元。圖／卡地亞提供
Juste un Clou系列玫瑰金手鐲，20萬9,000元。圖／卡地亞提供
Juste un Clou系列窄版玫瑰金鋪鑽戒指，15萬7,000元。圖／卡地亞提供
Juste un Clou系列窄版玫瑰金鋪鑽戒指，15萬7,000元。圖／卡地亞提供
韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自Jisoo IG
韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自Jisoo IG
Juste un Clou系列玫瑰金鑲鑽手環，13萬2,000元。圖／卡地亞提供
Juste un Clou系列玫瑰金鑲鑽手環，13萬2,000元。圖／卡地亞提供

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