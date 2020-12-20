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薑餅人手鍊超可愛！Vivienne Westwood還推限量特製甜點 溫暖過耶誕

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Vivienne Westwood推出充滿節慶氛圍的飾品和點心。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood推出充滿節慶氛圍的飾品和點心。圖／Vivienne Westwood提供

薑餅人、耶誕樹、各式精美甜點都讓耶誕節注入更幸福溫暖的氣息，時尚品牌Vivienne Westwood近日就推出充滿節慶氛圍的飾品和點心，還在東區旗艦店打造了雪白風格耶誕樹，讓消費者可以在購物、享用美食的同時還有新地標可以打卡，非常滿足！

想到耶誕節就會想起可愛的薑餅人，Vivienne Westwood Ginger系列手鍊把薑餅人的美好傳說意義注入飾品，相傳在16世紀英國女王伊莉莎白一世為了招待重要的貴賓而發明薑餅人，之後傳到民間更衍生了「未婚女子吃下薑餅人就能遇到Mr. Right」的傳說，Ginger系列手鍊就是希望能把這樣祝福傳遞給每個配戴者。此外，耶誕節也總能讓人聯想起熱情的紅色，Misty系列耳環把櫻桃結合金、銀兩種色系金屬，再點綴標誌性的土星環，可愛俏麗又充滿個性。

而位於Vivienne Westwood東區旗艦店二樓的Vivienne Westwood Cafe，更特別為了節日推出經典法國甜點達克瓦茲，並呼應耶誕氣息打造細雪抹茶(抹茶)及踏雪尋莓(莓果)兩種口味內餡。即日起至12月27日期間，在Vivienne Westwood Cafe每天限量20盒販售，售完為止。此外，即日起至12月27日，只要在Vivienne Westwood全台門市櫃點消費滿15,000元，即可獲得品牌特製的耶誕花圈，限量 100 個，同樣送完為止。

Vivienne Westwood Cafe特別為了節日推出經典法國甜點達克瓦茲，並呼應耶誕氣息打造細雪抹茶(抹茶)及踏雪尋莓(莓果)兩種口味內餡。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood Cafe特別為了節日推出經典法國甜點達克瓦茲，並呼應耶誕氣息打造細雪抹茶(抹茶)及踏雪尋莓(莓果)兩種口味內餡。圖／Vivienne Westwood提供
即日起至12月27日，只要在Vivienne Westwood全台門市櫃點消費滿15,000元，即可獲得品牌特製的耶誕花圈，限量 100 個，同樣送完為止。圖／Vivienne Westwood提供
即日起至12月27日，只要在Vivienne Westwood全台門市櫃點消費滿15,000元，即可獲得品牌特製的耶誕花圈，限量 100 個，同樣送完為止。圖／Vivienne Westwood提供
Misty系列耳環(金色)，6,300元。圖／Vivienne Westwood提供
Misty系列耳環(金色)，6,300元。圖／Vivienne Westwood提供
即日起至12月27日，只要在Vivienne Westwood全台門市櫃點消費滿15,000元，即可獲得品牌特製的耶誕花圈，限量 100 個，同樣送完為止。圖／Vivienne Westwood提供
即日起至12月27日，只要在Vivienne Westwood全台門市櫃點消費滿15,000元，即可獲得品牌特製的耶誕花圈，限量 100 個，同樣送完為止。圖／Vivienne Westwood提供
Ginger系列手鍊(金色)，7,200
Ginger系列手鍊(金色)，7,200
經典法國甜點達克瓦茲禮盒，480元。即日起至12月27日期間在Vivienne Westwood Cafe每天限量20盒販售，售完為止。圖／Vivienne Westwood提供
經典法國甜點達克瓦茲禮盒，480元。即日起至12月27日期間在Vivienne Westwood Cafe每天限量20盒販售，售完為止。圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood在東區旗艦店打造了雪白風格耶誕樹，讓消費者可以在購物、享用美食的同時還有新地標可以打卡，非常滿足！圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood在東區旗艦店打造了雪白風格耶誕樹，讓消費者可以在購物、享用美食的同時還有新地標可以打卡，非常滿足！圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood在東區旗艦店打造了雪白風格耶誕樹，讓消費者可以在購物、享用美食的同時還有新地標可以打卡，非常滿足！圖／Vivienne Westwood提供
Vivienne Westwood在東區旗艦店打造了雪白風格耶誕樹，讓消費者可以在購物、享用美食的同時還有新地標可以打卡，非常滿足！圖／Vivienne Westwood提供

耶誕節 甜點

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