薑餅人手鍊超可愛！Vivienne Westwood還推限量特製甜點 溫暖過耶誕

薑餅人、耶誕樹、各式精美甜點都讓耶誕節注入更幸福溫暖的氣息，時尚品牌Vivienne Westwood近日就推出充滿節慶氛圍的飾品和點心，還在東區旗艦店打造了雪白風格耶誕樹，讓消費者可以在購物、享用美食的同時還有新地標可以打卡，非常滿足！

想到耶誕節就會想起可愛的薑餅人，Vivienne Westwood Ginger系列手鍊把薑餅人的美好傳說意義注入飾品，相傳在16世紀英國女王伊莉莎白一世為了招待重要的貴賓而發明薑餅人，之後傳到民間更衍生了「未婚女子吃下薑餅人就能遇到Mr. Right」的傳說，Ginger系列手鍊就是希望能把這樣祝福傳遞給每個配戴者。此外，耶誕節也總能讓人聯想起熱情的紅色，Misty系列耳環把櫻桃結合金、銀兩種色系金屬，再點綴標誌性的土星環，可愛俏麗又充滿個性。