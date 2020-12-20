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「洪易雕塑展」台北101、西班牙、香港同步跨境展出

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
洪易作品「喜鵲 」，位於台北101大樓89樓觀景台。圖／台北101提供
洪易作品「喜鵲 」，位於台北101大樓89樓觀景台。圖／台北101提供

台北101與台灣當代雕塑藝術家洪易帶來跨年主題展，即日起至2021年2月28日在台北101大樓1樓的藝術展覽空間Gallery 101帶來「迎春派對101-洪易雕塑藝術個展」。除了台北101，同時，洪易的作品也在西班牙瓦倫西亞藝術科學城，以及香港淺水灣Artspace K 藝術空間同步舉行個展。在疫情時期，透過洪易快樂動物群雕塑傳達的吉祥寓意，向世界祈福，在不同國度創造激勵人心的連結。

洪易的彩繪雕塑極具個人特色，以討喜的動物外型以及繽紛、喜慶吉祥的台灣特有多彩圖騰著名，這回與台北101合作舉辦個展，作品有「有狗旺(有夠旺)」、「馬上鑽(賺)」、「豬聯幣合」、「福(蝠)到」、『錢鼠』等，並精選森林系作品「獅子座」、「喜氣羊羊」與1樓大廳的LOVE PARK花藝裝置藝術結合。

作品從館內延伸至館外，座落在信義路與松智路入口有大型雕塑「鷹鴿水水牛」與「馬戲團」，以及89樓觀景台展出經典創作「龍的傳人」，共計27件作品在台北101展出。

此外，洪易雕塑作品也前進西班牙瓦倫西亞藝術科學城與香港淺水灣Artspace K 藝術空間，同步跨境舉辦個展。洪易也是西班牙瓦倫西亞藝術科學城第一位受邀的華人藝術家，14件大型彩繪雕塑西班牙首站展出於藝術科學城，之後將繼續巡迴西班牙四個城市阿利坎特、貝尼多姆爾、馬拉加及馬德里。

洪易迎春派對101個展「猴蕉心」，位於台北101大樓1樓Gallery 101。圖／台北101提供
洪易迎春派對101個展「猴蕉心」，位於台北101大樓1樓Gallery 101。圖／台北101提供
洪易作品「豬柿順心」，位於西班牙藝術科學城。圖／台北101提供
洪易作品「豬柿順心」，位於西班牙藝術科學城。圖／台北101提供
洪易作品「鬆鼠」與「分享象」，位於台北101大樓1樓Gallery 101。圖／台北101提供
洪易作品「鬆鼠」與「分享象」，位於台北101大樓1樓Gallery 101。圖／台北101提供
洪易作品「熊貓-團團圓圓」，位於西班牙藝術科學城。圖／台北101提供
洪易作品「熊貓-團團圓圓」，位於西班牙藝術科學城。圖／台北101提供
洪易作品「鷹鴿水水牛」，位於台北101大樓信義路入口。圖／台北101提供
洪易作品「鷹鴿水水牛」，位於台北101大樓信義路入口。圖／台北101提供
洪易作品「馬戲團」，位於台北101大樓松智路入口。圖／台北101提供
洪易作品「馬戲團」，位於台北101大樓松智路入口。圖／台北101提供
洪易作品「福蝶」，位於台北101大樓89樓觀景台。圖／台北101提供
洪易作品「福蝶」，位於台北101大樓89樓觀景台。圖／台北101提供
洪易作品「天鵝」，位於西班牙藝術科學城。
洪易作品「天鵝」，位於西班牙藝術科學城。

台北101 西班牙 西亞

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