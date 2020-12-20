快訊

女機師2同事確診！ 其中1人只居檢3天就外出趴趴走

輕度颱風「科羅旺」生成 預測路徑出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舒淇隔離14天 現身上海Valentino展場示範如何拍美照

聯合報 / 記者吳曉涵台北即時報導
秦嵐。圖／Valentino提供
秦嵐。圖／Valentino提供

時尚品牌Valentino近日在大陸上海當代藝術博物館舉行為期近兩個月的「再．詮釋」沈浸式體驗活動（即日起至2021年1月17日），將專屬Valentino的標誌性符碼、元素透過更有互動效果的模式讓參觀者能體驗到更深刻的品牌故事內涵，在日前的開幕酒會上，舒淇、唐嫣、秦嵐、劉雯等多位藝人與名人也都身穿Valentino服飾現身共襄盛舉，還在展場中的各區留下美麗身影紀錄，算是先示範一波「展場美照」該怎麼拍。

「再．詮釋」沈浸式體驗活動由上海站由Mariuccia Casadio和Jacopo Bedussi策展，Kennedy London設計佈展，融合了現代藝術及視覺效果，呈現方式包括影片藝術、地下影院、攝影、電腦圖像等，不同的區域及主題彼此內容也互相緊扣。

整個展場中可以見到許多Valentino獨特印記，其中以鉚釘和玫瑰以及高訂精神為主。10年前，十字方形鉚釘的誕生是為了向羅馬和以琢石建築馳名的羅馬宮致敬，這次在展中透過鏡面、投影空間等強調不斷蛻變的鉚釘魅力。玫瑰則傳遞出Valentino工坊通過對植物學研究以及匠心工藝，打造面向世界的美學理念。而創意總監Pierpaolo Piccioli心中可以領會、可供大家品鑒的高訂精神，也可以從包括2020秋冬高級訂製華服中的每件展品上體會到它所轉化的語言。

除了鉚釘、玫瑰和高級訂製系列等典藏品之外，藝術家曹斐、Jacopo Benassi、Jonas Mekas、Stanley Mouse、Robby Mueller、Quayola、Anna Ridler等人的作品也能在「再．詮釋」沈浸式體驗活動看見。品牌希望透過此活動，讓大家屏除刻板印象，喚醒好奇心，一切展中的感受與體驗沒有標準答案。

整個展場中可以見到許多Valentino獨特印記，其中以鉚釘和玫瑰以及高訂精神為主。圖／Valentino提供
整個展場中可以見到許多Valentino獨特印記，其中以鉚釘和玫瑰以及高訂精神為主。圖／Valentino提供
整個展場中可以見到許多Valentino獨特印記，其中以鉚釘和玫瑰以及高訂精神為主。圖／Valentino提供
整個展場中可以見到許多Valentino獨特印記，其中以鉚釘和玫瑰以及高訂精神為主。圖／Valentino提供
整個展場中可以見到許多Valentino獨特印記，其中以鉚釘和玫瑰以及高訂精神為主。圖／Valentino提供
整個展場中可以見到許多Valentino獨特印記，其中以鉚釘和玫瑰以及高訂精神為主。圖／Valentino提供
舒淇。圖／Valentino提供
舒淇。圖／Valentino提供
Valentino在上海當代藝術博物館舉行為期近兩個月的「再．詮釋」沈浸式體驗活動。圖／Valentino提供
Valentino在上海當代藝術博物館舉行為期近兩個月的「再．詮釋」沈浸式體驗活動。圖／Valentino提供
舒淇。
舒淇。
劉雯。圖／Valentino提供
劉雯。圖／Valentino提供
Valentino在上海當代藝術博物館舉行為期近兩個月的「再．詮釋」沈浸式體驗活動，舒淇、唐嫣、秦嵐、劉雯等多位藝人與名人日前出席開幕酒會。圖／Valentino提供
Valentino在上海當代藝術博物館舉行為期近兩個月的「再．詮釋」沈浸式體驗活動，舒淇、唐嫣、秦嵐、劉雯等多位藝人與名人日前出席開幕酒會。圖／Valentino提供
舒淇。圖／Valentino提供
舒淇。圖／Valentino提供
劉雯。圖／Valentino提供
劉雯。圖／Valentino提供
整個展場中可以見到許多Valentino獨特印記，其中以鉚釘和玫瑰以及高訂精神為主。圖／Valentino提供
整個展場中可以見到許多Valentino獨特印記，其中以鉚釘和玫瑰以及高訂精神為主。圖／Valentino提供
劉雯。圖／Valentino提供
劉雯。圖／Valentino提供
唐嫣。圖／Valentino提供
唐嫣。圖／Valentino提供
唐嫣。圖／Valentino提供
唐嫣。圖／Valentino提供
Anna Ridler作品Mosaic Virus。圖／Valentino提供
Anna Ridler作品Mosaic Virus。圖／Valentino提供
整個展場中可以見到許多Valentino獨特印記，其中以鉚釘和玫瑰以及高訂精神為主。圖／Valentino提供
整個展場中可以見到許多Valentino獨特印記，其中以鉚釘和玫瑰以及高訂精神為主。圖／Valentino提供
Valentino在上海當代藝術博物館舉行為期近兩個月的「再．詮釋」沈浸式體驗活動。圖／Valentino提供
Valentino在上海當代藝術博物館舉行為期近兩個月的「再．詮釋」沈浸式體驗活動。圖／Valentino提供
舒淇。圖／Valentino提供
舒淇。圖／Valentino提供
秦嵐。圖／Valentino提供
秦嵐。圖／Valentino提供

品牌 上海 羅馬

延伸閱讀

上海台協返台徵才暫停 2021機會先給在滬台青

心理測驗／草莓還是玫瑰？ 選色看出你會愛上什麼樣的人

蕭敬騰「薩哈星球」MV寶格麗友情演出 舒淇登封也靠它

40+穿搭重點在「黑白」！蔡依林、舒淇、林心如、孫芸芸...凍齡品味只要謹守這兩色

相關新聞

舒淇隔離14天 現身上海Valentino展場示範如何拍美照

時尚品牌Valentino近日在大陸上海當代藝術博物館舉行為期近兩個月的「再．詮釋」沈浸式體驗活動（即日起至2021年1...

最療癒的「奇先生妙小姐」！Cath Kidston新聯名上市

滿版的印花總能讓人感受到春天的活潑生氣，如果再加上討喜的卡通角色元素就更搶眼了！英倫印花品牌Cath Kidston全新...

新莊人終於等到「美麗新宏匯影城」開幕日電影票只要99

新莊人期待許久的電影院終於即將營運了，位於宏匯廣場、新莊最大的電影院「美麗新宏匯影城」將於耶誕節12月25日起試營運，正...

滿額抽iPhone12！京都勝牛「鐵板牛排、四格甜點」上桌

以日式炸牛排為主打的「京都勝牛」，近期全新推出「和風鐵板牛排」，透過鐵板加熱的型態，創造出不同的品嚐風味，更有升級版的「...

微風代理精品Family Sale全面1折起 新年治裝提前部署

微風代理精品年度特賣會登場，即日起至明年1/3在微風廣場7樓特賣會場舉辦，旗下精品品牌包括紐約設計師品牌alexande...

信義區跨年喝起來！套餐加價200元氣泡酒升級香檳

要跨年，怎麼可以沒有香檳跟氣泡酒？要在信義區看跨年煙火，有哪些地方可以去？位於信義區的餐酒館享香檳，提出「跨年精選套餐」...

自然主意攜手蘭餐廳 打造米其林餐盤等級零食

台灣品牌自然主意及酷覓星，攜手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的蘭餐廳（Orchid by Nobu Lee），將零食餐盤化，...

6年開7店闖出億元生意 31歲陳詠翔這次跨進火鍋市場

近幾年在台中市一中、逢甲商圈和台北市西門鬧區生意火紅的義大利麵餐廳「混」和「宅」，最近又跨入火鍋市場，在中清路推出新品牌...

汐止遠雄廣場耶誕派對 邀會員扮耶誕老人幫助家扶兒童

新北市汐止遠雄廣場打造藝術耶誕派對，「幸福好時光」系列活動即日起到30日登場，並與汐止家扶中心合作舉辦「瑞奇的聖誕禮物盒...

卡地亞必敗經典Must de Cartier 狩獵風潮再現

迎接即將到來的2021年，洋溢1980年代狩獵風潮的卡地亞（CARTIER）Must de Cartier包款將重新回歸...

Pandora耶誕階梯打卡送好禮 佳節特惠組、滿額贈超暖心

時序步入溫馨的歲末季節，丹麥國際珠寶品牌Pandora，除了推出價格優惠的多款耶誕限定套組，更特別在新光三越A11百貨一...

品味人士送禮首選！喬治傑生居家禮品組

歲末佳節之際，百年丹麥皇家品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）針對不同生活習慣、場合的送禮對象，於全台生活精品店獻上...

熱門新聞

殺破狼周運勢／巨蟹成當紅炸子雞 射手分手機率極高

南迴鐵路電氣化等了20多年！枋寮居民：真的好興奮

夫妻婚後性趣缺缺？已婚男人高喊「我尻尻、我驕傲！」

台鐵南澳、漢本間斷軌？列車延誤 南下北上西線單線行車

再創入冬平地新低溫 吳德榮：明晨高山可望迎入冬初雪

來台旅客驟減千萬 估損失逾3700億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。