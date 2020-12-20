舒淇隔離14天 現身上海Valentino展場示範如何拍美照

時尚品牌Valentino近日在大陸上海當代藝術博物館舉行為期近兩個月的「再．詮釋」沈浸式體驗活動（即日起至2021年1月17日），將專屬Valentino的標誌性符碼、元素透過更有互動效果的模式讓參觀者能體驗到更深刻的品牌故事內涵，在日前的開幕酒會上，舒淇、唐嫣、秦嵐、劉雯等多位藝人與名人也都身穿Valentino服飾現身共襄盛舉，還在展場中的各區留下美麗身影紀錄，算是先示範一波「展場美照」該怎麼拍。

「再．詮釋」沈浸式體驗活動由上海站由Mariuccia Casadio和Jacopo Bedussi策展，Kennedy London設計佈展，融合了現代藝術及視覺效果，呈現方式包括影片藝術、地下影院、攝影、電腦圖像等，不同的區域及主題彼此內容也互相緊扣。

整個展場中可以見到許多Valentino獨特印記，其中以鉚釘和玫瑰以及高訂精神為主。10年前，十字方形鉚釘的誕生是為了向羅馬和以琢石建築馳名的羅馬宮致敬，這次在展中透過鏡面、投影空間等強調不斷蛻變的鉚釘魅力。玫瑰則傳遞出Valentino工坊通過對植物學研究以及匠心工藝，打造面向世界的美學理念。而創意總監Pierpaolo Piccioli心中可以領會、可供大家品鑒的高訂精神，也可以從包括2020秋冬高級訂製華服中的每件展品上體會到它所轉化的語言。