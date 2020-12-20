聽新聞
test
0:00 / 0:00
最療癒的「奇先生妙小姐」！Cath Kidston新聯名上市
滿版的印花總能讓人感受到春天的活潑生氣，如果再加上討喜的卡通角色元素就更搶眼了！英倫印花品牌Cath Kidston全新推出「奇先生妙小姐」(Mr. Men & Little Miss)聯名系列，運用當中經典人物結合自家的經典印花主題打造出許多包款，繽紛可愛。
誕生於1970年代的「奇先生妙小姐」是英國兒童文學作家羅傑哈格里夫斯(Roger Hargreaves)所創作的童書，故事中以幽默風趣的手法呈現每個經典人物的鮮明個性，層次分明的顏色傳遞出正能量的歡快氣氛，在1995年改編成動畫，風靡全球。還設有專屬官方網站，裡面除了有齊全的角色介紹，也有種類豐富的周邊商品讓粉絲收藏。
這次Cath Kidston把最經典的印花圖騰Flowers及Garden Ditsy結合「奇先生妙小姐」中的Miss Sunshine (樂觀小姐)、Miss Naughty(淘氣小姐)及Miss Chatterbox(健談小姐)，讓他們可愛純真的笑容穿梭在繽紛印花中，推出托特包、後背包、購物袋，以及摺疊旅行袋，用充滿春天明亮氣息的質感為即將來臨的節慶獻上祝福與驚喜。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言