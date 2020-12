最療癒的「奇先生妙小姐」！Cath Kidston新聯名上市

滿版的印花總能讓人感受到春天的活潑生氣,如果再加上討喜的卡通角色元素就更搶眼了!英倫印花品牌Cath Kidston全新推出「奇先生妙小姐」(Mr. Men & Little Miss)聯名系列,運用當中經典人物結合自家的經典印花主題打造出許多包款,繽紛可愛。

誕生於1970年代的「奇先生妙小姐」是英國兒童文學作家羅傑哈格里夫斯(Roger Hargreaves)所創作的童書,故事中以幽默風趣的手法呈現每個經典人物的鮮明個性,層次分明的顏色傳遞出正能量的歡快氣氛,在1995年改編成動畫,風靡全球。還設有專屬官方網站,裡面除了有齊全的角色介紹,也有種類豐富的周邊商品讓粉絲收藏。