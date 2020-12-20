快訊

女機師2同事確診！ 其中1人只居檢3天就外出趴趴走

輕度颱風「科羅旺」生成 預測路徑出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最療癒的「奇先生妙小姐」！Cath Kidston新聯名上市

聯合報 / 記者吳曉涵台北即時報導
英倫印花品牌Cath Kidston全新推出「奇先生妙小姐」(Mr. Men & Little Miss)聯名系列。圖／Cath Kidston提供
英倫印花品牌Cath Kidston全新推出「奇先生妙小姐」(Mr. Men & Little Miss)聯名系列。圖／Cath Kidston提供

滿版的印花總能讓人感受到春天的活潑生氣，如果再加上討喜的卡通角色元素就更搶眼了！英倫印花品牌Cath Kidston全新推出「奇先生妙小姐」(Mr. Men & Little Miss)聯名系列，運用當中經典人物結合自家的經典印花主題打造出許多包款，繽紛可愛。

誕生於1970年代的「奇先生妙小姐」是英國兒童文學作家羅傑哈格里夫斯(Roger Hargreaves)所創作的童書，故事中以幽默風趣的手法呈現每個經典人物的鮮明個性，層次分明的顏色傳遞出正能量的歡快氣氛，在1995年改編成動畫，風靡全球。還設有專屬官方網站，裡面除了有齊全的角色介紹，也有種類豐富的周邊商品讓粉絲收藏。

這次Cath Kidston把最經典的印花圖騰Flowers及Garden Ditsy結合「奇先生妙小姐」中的Miss Sunshine (樂觀小姐)、Miss Naughty(淘氣小姐)及Miss Chatterbox(健談小姐)，讓他們可愛純真的笑容穿梭在繽紛印花中，推出托特包、後背包、購物袋，以及摺疊旅行袋，用充滿春天明亮氣息的質感為即將來臨的節慶獻上祝福與驚喜。

LM Sunshine托特包，1,880元。圖／Cath Kidston提供
LM Sunshine托特包，1,880元。圖／Cath Kidston提供
LM Flowers折疊旅行袋，3,480元。圖／Cath Kidston提供
LM Flowers折疊旅行袋，3,480元。圖／Cath Kidston提供
LM Flowers小書袋，1,080元。圖／Cath Kidston提供
LM Flowers小書袋，1,080元。圖／Cath Kidston提供
LM Flowers後背包，4,280元。圖／Cath Kidston提供
LM Flowers後背包，4,280元。圖／Cath Kidston提供
LM Ditsy輕便型折疊購物袋，850元。圖／Cath Kidston提供
LM Ditsy輕便型折疊購物袋，850元。圖／Cath Kidston提供
LM Naughty托特包，1,880元。圖／Cath Kidston提供
LM Naughty托特包，1,880元。圖／Cath Kidston提供
英倫印花品牌Cath Kidston全新推出「奇先生妙小姐」(Mr. Men & Little Miss)聯名系列。圖／Cath Kidston提供
英倫印花品牌Cath Kidston全新推出「奇先生妙小姐」(Mr. Men & Little Miss)聯名系列。圖／Cath Kidston提供
英倫印花品牌Cath Kidston全新推出「奇先生妙小姐」(Mr. Men & Little Miss)聯名系列。圖／Cath Kidston提供
英倫印花品牌Cath Kidston全新推出「奇先生妙小姐」(Mr. Men & Little Miss)聯名系列。圖／Cath Kidston提供
英倫印花品牌Cath Kidston全新推出「奇先生妙小姐」(Mr. Men & Little Miss)聯名系列。圖／Cath Kidston提供
英倫印花品牌Cath Kidston全新推出「奇先生妙小姐」(Mr. Men & Little Miss)聯名系列。圖／Cath Kidston提供

卡通 動畫

延伸閱讀

英雄獵人明領50萬 律師曝「懸賞廣告」3結果

曾之喬雙馬尾詮釋COACH嬌俏少女 百變聊姐派對3造型

日期快筆記！7-11、屈臣氏下周限量開賣「三麗鷗口罩、耶誕款口罩」

神秘預購！7-11「SOU・SOU冬季聯名商品」開賣日才揭曉　每款限量200個

相關新聞

舒淇隔離14天 現身上海Valentino展場示範如何拍美照

時尚品牌Valentino近日在大陸上海當代藝術博物館舉行為期近兩個月的「再．詮釋」沈浸式體驗活動（即日起至2021年1...

最療癒的「奇先生妙小姐」！Cath Kidston新聯名上市

滿版的印花總能讓人感受到春天的活潑生氣，如果再加上討喜的卡通角色元素就更搶眼了！英倫印花品牌Cath Kidston全新...

新莊人終於等到「美麗新宏匯影城」開幕日電影票只要99

新莊人期待許久的電影院終於即將營運了，位於宏匯廣場、新莊最大的電影院「美麗新宏匯影城」將於耶誕節12月25日起試營運，正...

滿額抽iPhone12！京都勝牛「鐵板牛排、四格甜點」上桌

以日式炸牛排為主打的「京都勝牛」，近期全新推出「和風鐵板牛排」，透過鐵板加熱的型態，創造出不同的品嚐風味，更有升級版的「...

微風代理精品Family Sale全面1折起 新年治裝提前部署

微風代理精品年度特賣會登場，即日起至明年1/3在微風廣場7樓特賣會場舉辦，旗下精品品牌包括紐約設計師品牌alexande...

信義區跨年喝起來！套餐加價200元氣泡酒升級香檳

要跨年，怎麼可以沒有香檳跟氣泡酒？要在信義區看跨年煙火，有哪些地方可以去？位於信義區的餐酒館享香檳，提出「跨年精選套餐」...

自然主意攜手蘭餐廳 打造米其林餐盤等級零食

台灣品牌自然主意及酷覓星，攜手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的蘭餐廳（Orchid by Nobu Lee），將零食餐盤化，...

6年開7店闖出億元生意 31歲陳詠翔這次跨進火鍋市場

近幾年在台中市一中、逢甲商圈和台北市西門鬧區生意火紅的義大利麵餐廳「混」和「宅」，最近又跨入火鍋市場，在中清路推出新品牌...

汐止遠雄廣場耶誕派對 邀會員扮耶誕老人幫助家扶兒童

新北市汐止遠雄廣場打造藝術耶誕派對，「幸福好時光」系列活動即日起到30日登場，並與汐止家扶中心合作舉辦「瑞奇的聖誕禮物盒...

卡地亞必敗經典Must de Cartier 狩獵風潮再現

迎接即將到來的2021年，洋溢1980年代狩獵風潮的卡地亞（CARTIER）Must de Cartier包款將重新回歸...

Pandora耶誕階梯打卡送好禮 佳節特惠組、滿額贈超暖心

時序步入溫馨的歲末季節，丹麥國際珠寶品牌Pandora，除了推出價格優惠的多款耶誕限定套組，更特別在新光三越A11百貨一...

品味人士送禮首選！喬治傑生居家禮品組

歲末佳節之際，百年丹麥皇家品牌喬治傑生（GEORG JENSEN）針對不同生活習慣、場合的送禮對象，於全台生活精品店獻上...

熱門新聞

殺破狼周運勢／巨蟹成當紅炸子雞 射手分手機率極高

南迴鐵路電氣化等了20多年！枋寮居民：真的好興奮

夫妻婚後性趣缺缺？已婚男人高喊「我尻尻、我驕傲！」

台鐵南澳、漢本間斷軌？列車延誤 南下北上西線單線行車

再創入冬平地新低溫 吳德榮：明晨高山可望迎入冬初雪

來台旅客驟減千萬 估損失逾3700億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。